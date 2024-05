Susana Rojas rompió el silencio ante los rumores que infundió La Segura sobre Julián y Martha

Durante la más reciente gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia el actor Julián Trujillo hizo historia al alcanzar el 45,11 % de 13.287.279 votos, siendo el único miembro del ‘Team Galáctico’ en estar en la placa de nominados y además el primero en regresar a la competencia tras triplicar los votos alcanzados por las hasta ahora más votadas en pasadas ediciones Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, mas conocida como La Segura.

Susana Rojas, pareja del actor, no dudó en compartir por medio de sus redes sociales la celebración del logro obtenido, pero los seguidores de su más cercana competencia en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia dijo presente para atacar en los comentarios, por lo que la actriz no dudó en responderles de manera diplomática.

“Pues si yo estoy desocupada un domingo a las 11 y media de la noche, pero no me voy a andar metiendo a un en vivo de una persona que es la pareja de alguien a quien yo no apoyo en un reality, solamente para venir a tirar a, o sea”

— Susana Rojas