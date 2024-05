¿Se acabó? ‘Team Papillente’ tuvo una fuerte pelea tras la prueba del lider en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ de RCN y VIX ha generado bastante conversación en redes sociales por discutir los comportamientos que tienen los participantes del concurso y algunas de las peleas que se han generado dentro del espacio. Por estrategias de la competencia, los participantes armaron dos equipos para definir a las personas con las que más sentían cercanía y desde ese momento, el apoyo de los televidentes se ha dividido para el ‘Team Galácticos’ y el ‘Team Papillente’.

Los ‘papillentes’ están conformados por la gran mayoría de los participantes que quedan aún en la casa, pero el ambiente de semanas de encierro ya está generando conflictos entre ellos y en esta oportunidad, fueron Alfredo y Pantera quienes discutieron a gritos mientras se realizaba la prueba del líder; al parecer un desacuerdo entre los competidores por el liderazgo, terminó en un disgusto entre ambos costeños por algunas de las palabras expresadas en momentos de tensión.

Al final, ambos se pidieron disculpas por el momento de pelea y desmotaron el apoyo que se tienen como equipo dentro de la competencia.

La Segura, se refirió a su eliminación, pues fue la integrante de su equipo con menor cantidad de votos, en las entrevistas tras su eliminación, la influencer se ha referido a sus compañeros y amigos dentro del concurso, la ‘tusa’ que tiene por dejar sola a Karen Sevillano dentro del reality y la sorpresa que se llevaron ella y sus seguidores por obtener la menor cantidad de votos dentro del concurso.

La Segura afirmó sobre su votación en el reality: “No sé qué pasó, todo estuvo muy raro, yo apenas me estoy enterando de cosas, no sé qué vio la gente. Veo a mucha gente ‘segureña’ ofendida, algo raro pasó, pero prefiero no decir mucho, no quiero escudriñar tanto en el tema”.

‘La Casa de los Famosos’ continua en su trasmisión ininterrumpida por medio de la plataforma VIX, que ofrecerá el servicio de streaming constante para que usted siga a sus famosos favoritos, además tener la posibilidad de votar más veces, en RCN los televidentes podrán conectarse desde las 9:00 pm de lunes a viernes, los sábados y domingos, a las 8:00 pm.