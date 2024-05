“Por fin salió la grosería”: Usuarios se descargaron en contra de La Segura en ‘Buen Día Colombia’

Horas después de su sorpresiva eliminación de ‘La Casa de los Famosos’, La Segura estuvo como invitada especial en el programa matutino ‘Buen Día Colombia’. Durante la entrevista, la influencer Segura compartió detalles de su experiencia en el reality show, donde convivió por más de tres meses y se convirtió en una de las participantes más polémicas debido a sus conflictos con Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo.

PUBLICIDAD

En el programa, La Segura abordó la tensa situación que se vivió en el exilio, donde los participantes enfrentaron serios conflictos, incluyendo advertencias de amenazas físicas de Alfredo Redes hacia Julián. Afortunadamente, la situación no escaló a mayores.

La influencer recordó cómo ella y Karen Sevillano pidieron a Ornella que tomara una posición más clara respecto a la pelea de Pantera, Alfredo y Melfi con los galácticos. “Si atacan a los míos, (…) yo no voy a llegar a darle besos a los galácticos como si no hubiese pasado nada”, dijo La Segura, criticando la actitud de Ornella hacia Martha y Julián, y sugiriendo que los televidentes no tenían un contexto completo de lo sucedido.

Cuando se le preguntó si el llanto de Ornella en el cuarto de maquillaje pudo haber influido en la decisión del público para votarla y dejarla en el programa, La Segura reconoció que esto podría haber contribuido. Sin embargo, añadió que el público no tenía “un contexto más completo” de lo que realmente se vivía en la casa, aunque también afirmó que Ornella merecía estar ahí.

Las críticas de los seguidores del programa hacia La Segura

La presencia de La Segura en ‘Buen Día Colombia’ no pasó desapercibida en las redes sociales del programa. Las críticas de los espectadores no se hicieron esperar, y muchos usuarios expresaron su descontento con la influencer.

“Salió de la casa y todavía sigue en la misma tónica y dice tener empatía”, “Salió la agrandada de la casa”, y “Por fin salió la grosería y la vulgaridad, ella se cree muy frentera y sincera”, fueron los comentarios de algunos televidentes, quienes descalificaron su comportamiento y lenguaje durante la convivencia.