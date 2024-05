Luisa Fernanda W contó el principal cambio que tuvo tras cumplir los 30 años

Luisa Fernanda W compartió recientemente con sus millones de seguidores en redes sociales los cambios significativos que ha experimentado en su vida tras alcanzar los 30 años. Durante su estancia en Nueva York, donde se encuentra cumpliendo una serie de compromisos sociales, la pareja del cantante Pipe Bueno se tomó un momento para interactuar con su público y responder algunas de sus preguntas.

Una de las interrogantes que recibió abordaba cómo la edad ha influido en sus hábitos y modo de vida. Luisa Fernanda W no dudó en sincerarse y compartir su perspectiva sobre los cambios que ha vivido.

“Yo no sé si esto sea por la edad, pero a mí que me pasó, siento que he cambiado un montón, de manera de pensar, una cosa increíble. Yo es que he cambiado tanto que si les digo lo tanto que he cambiado me podrían funar (risas). Tengo pensamientos súper funables, como por ejemplo, ya no vibro tanto con las fiestas”, comentó la influencer.

En su declaración, Luisa reveló que ya no se siente tan atraída por asistir a grandes celebraciones y que, en caso de hacerlo, puede enfrentar ciertas consecuencias. “No sé si será funable o no, ya no me gusta tanto como la rumba y antes era súper rumbera, ya como que, siento que eso como que lo duerme a uno, no lo deja avanzar, que uno se enrumba y pierde la semana entera y como eso otros muchos pensamientos”, explicó.

La influencer paisa también mencionó que estos cambios no solo son recientes, sino que han sido parte de un proceso de maduración que ha estado experimentando desde antes de cumplir 30 años. “Ya no soy la misma niña de antes, pero creo que eso me está pasando desde antes de cumplir 30″, agregó la fashionista, quien celebrará su 31 cumpleaños el próximo 16 de julio.