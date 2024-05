El ‘problemita’ que le salió a ‘La casa de los famosos’ y tendría perjudicado a varios participantes, “han caido”

‘La casa de los famosos’ está a punto de llegar a su fin, pues lleva poco más de dos meses al aire, siendo transmitido por RCN Televisión y la plataforma Vix. Aunque los niveles de ‘rating’ no han sido los esperados e incluso varios televidentes han criticado varias de las polémicas que se viven pidiendo contundentes castigos como el dado a Isabella Santiago, última expulsada del ‘reality’ e incluso dudando de la veracidad de las votaciones. Sin embargo, recientemente se conoció el problema que le salió al ‘reality’ y tendría perjudicado a varios de los participantes.

¿Qué pasó con ‘La casa de los famosos’?

Durante la más reciente transmisión de ‘La casa de los famosos’ la encargada de referirse a este tema fue precisamente Cristina Hurtado, quien a lo largo del programa se refería a este tema. La presentadora del ‘reality’ indicó: “A través de las redes sociales están enviando algunos links y los están engañando, están perdiendo sus votos. Muchos de ustedes han caído”.

Asimismo, Hurtado aseguró que a través de diversos grupos han estado circulando diversos links de este tipo, motivo por el cual estos votos pueden llegar a ser contabilizados por el grupo de personas encargadas dentro del canal y por ende, los famosos por quienes voten no cuentan con este apoyo para seguir dentro de ‘La casa de los famosos’, pues estos son precisamente para salvarlos durante la noche de eliminación.

“Esos no son los sitios oficiales, esos votos son fraudulentos y no se van a tener en cuenta. No vayan al link que no conozcan porque esos votos no se tendrán en cuenta”, aseguró Cristina Hurtado y es que debido al número de votos obtenidos por algunos participantes, entre ellos, Sebastián González, quien fue el más votado terminó sorprendiendo a los televidentes lo que trajo para RCN Televisión una lluvia de críticas.

¿'La casa de los famosos’ ya no será transmitida en Panamá?

En las últimas horas, algunos internautas han sacado a flote que el ‘reality’ ya no sería transmitido en Panamá, y, por el contrario, una novela turca, estaría ocupando este espacio.

Hasta el momento se desconoce el motivo que hay detrás de este cambio y si el canal volvería a transmitir nuevamente ‘La casa de los famosos’ debido al poco tiempo que falta para que se dé por terminada la primera temporada de este ‘reality’ en Colombia