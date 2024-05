Hernán Orjuela hizo preocupante petición a sus seguidores por alarmante situación que vive en EE.UU

El bogotano Hernán Orjuela, es una de las figuras de la presentación colombiana a la que la ciudadanía más retentiva le tiene, luego de su paso por reconocidos programas como ‘Día a Día’ y ‘Sábados Felices’ de Caracol Televisión. Los años han pasado y en el país, según sus palabras, se le cerraron las puertas en el ámbito laboral, razón por la cual migró a Estados Unidos para empezar un nuevo ciclo en su carrera. Recientemente, hizo un preocupante a sus seguidores por una situación que lo está afectando a él y a miles de personas de la ciudad en la que habita.

PUBLICIDAD

Ya son más de siete años los que lleva Orjuela radicado en Miami, territorio en el que ha ejercido como presentador de ‘Nuestra Tele Internacional’, además de involucrarse de lleno en su faceta como influenciador, escritor, académico y conferencista. “Tristemente, cuando uno llega a cierta edad empiezan a decirle ‘chaolin’ y no quería que me hicieran eso directo. Me dije, hay que forjar un futuro”, expresó el capitalino en su cuenta de TikTok, donde acumula más de 22.000 seguidores, al momento de dar a conocer las razones que lo llevaron a migrar al país del norte.

Es tal el aprecio que le ha cogido a estar tierras foráneas que mediante su perfil de ‘X’, le hizo un llamado a locales y visitantes para que tomen precauciones al momento de salir a la calle, debido a que la Ciudad Mágica’ enfrenta una fuerte ola de calor: “Y llegó el calor total a Miami. A hidratarse bien, usar bloqueador y buscar sombrita”, expresó Hernán. Cabe acotar que en los últimos días se han llegado a experimentar temperaturas que superan los 36° centígrados, aunque los pronósticos indican que la lluvia se puede hacer presente en el próximo fin de semana.