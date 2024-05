Carla Giraldo habló de las afectaciones mentales que sufrió por su cirugía para adelgazar

En el estreno de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, el pasado 11 de febrero, la conversación digital no solo se enfocó en los 22 participantes, a esto se le sumó una larga hilera de comentarios relacionados con la imagen de la presentadora Carla Giraldo, quien se veía delgada en su corporalidad frente a la pantalla. Meses después, Giraldo dio a conocer que se había sometido a un Sleeve gástrico, sin revelar más detalles, hasta que lo hizo en entrevista con Laura Acuña.

En conversación con Acuña, Carla fue contundente en señalar que este proceso no fue de la noche a la mañana y que decidió optar por esta opción por sugerencia de sus médicos especialistas, quienes estaban en alerta por su alto grado de obesidad. La paisa dio a conocer que pasó por una larga depresión que la llevó a encerrarse en su cuarto por un largo tiempo:

“Me recorté el estómago porque no había vuelta atrás y pasé de 95 kilos a mi otro extremo que fueron 45 kilos, porque en ese momento en el que decido operarme, tenía un grado de obesidad alto, no era nada estético, o por sentirme más guapa. Lo hice realmente porque en ese momento estaba en un grado en el que o te recuperas, o aumenta la grasa en hígado, o se taponan tus arterias. (...) Como lo hice en un momento en el que mi cabeza no estaba bien, hormonalmente el cuerpo cambia y mi vida cambió, y me preguntaba ¿Qué hice? ¿Por qué me hice esto?”, expresó Giraldo.

“Me arrepentí, ya no obviamente; pero pasé por muchos momentos tristes, donde me seguía dando látigo después de un año de MasterChef y todas estas cosas que no quería afrontar salieron. Decidí esconderme en mi casa sola, ni siquiera veía a mis hijos y mi marido. (...) Mi único alivio era mi familia y bañarme on agua fría. (...) Fue un proceso de dos años”, añadió.