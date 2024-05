Por esta razón Mónica Fonseca reveló que su esposo Juan Pablo Raba, se arrepintió de regresar a vivir en Colombia

Juan Pablo Raba y Mónica Fonseca son una de las parejas más conocidas y estables del mundo del entretenimiento en Colombia. Se conocieron en 2008 y después de tres años de relación, contrajeron matrimonio en agosto de 2011 en Miami, Estados Unidos. Fruto de su amor, tienen dos hijos: Joaquín y Josephine.

Mónica Fonseca ha hablado abiertamente sobre su vida amorosa, incluyendo sus matrimonios anteriores antes de conocer a Juan Pablo Raba. En una entrevista reciente, compartió detalles sobre su primer esposo y cómo su matrimonio con Raba ha sido como una empresa, destacando la importancia de hacer un buen equipo para sacar los proyectos adelante.

Durante la pandemia, por ejemplo, hablaron sobre cómo fue su convivencia y los proyectos personales en los que trabajaron juntos. Mónica Fonseca mencionó que, aunque la pandemia trajo desafíos, ellos estaban acostumbrados a estar juntos y que Juan Pablo asumió el rol de niñero mientras ella tenía más trabajo de lo normal.

Ahora bien, la pareja decidieron mudarse a Colombia después de haber vivido en Los Ángeles, Estados Unidos. La razón principal de su regreso fue un proyecto actoral importante para Juan Pablo Raba. Mónica Fonseca explicó su familia siempre permanece junta, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales.

Sin embargo, después de su regreso, la familia vivió un incidente desafortunado. Juan Pablo Raba experimentó un violento robo en compañía de sus hijos en noviembre de 2023, lo que lo llevó a replantearse su decisión de haber regresado a Colombia, según reveló Mónica Fonseca en el medio ya mencionado.

“Fue difícil hacer entender a Juan Pablo que debía ir al hospital porque tenía moretones y golpes que implicaban también sangre. A él le dio muy duro y ese mismo día me dijo ‘nos vamos hoy’”, explicó la presentadora sobre el shock que vivió su esposo tras este brutal ataque.

Ante esta apresurada decisión que pretendía tomar el actor Juan Pablo Raba, su esposa intentó calmarlo y hacerle entender que tenían proyectos por los cuales no podían irse de la ciudad, por lo que era necesario aprender a vivir de nuevo en la caótica Bogotá.

“Le dije ‘no, no, no nos vamos, no hay necesidad de irse’ y duró toda la semana diciendo ‘me quiero ir, podemos irnos, no tenemos que estar acá’ y le dije que ‘no, que vamos a vivir Bogótica”, fueron las declaraciones de la presentadora en Lo sé todo, espacio en el cual revivió este traumático episodio para sus seres queridos.