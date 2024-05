Este es el único exesposo de Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’; es italiano y es un reconocido artista

‘Yo me llamo’ es uno de los ‘realities’ más famosos de Caracol Televisión, pues a lo largo de más de 9 temporadas Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno se han encargado de elegir al doble perfecto de su artista favorito logrando ser todo un éxito en la pantalla chica. Sin embargo, sus vidas privadas no han pasado de largo, pues este es el único esposo de Grisales; es italiano y artista.

¿Quién es el exesposo de Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’?

El exesposo de Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’ es Germán Tessarolo, un hombre de nacionalidad italiana que meses luego de su nacimiento sus padres tomaron la decisión de radicarse en Argentina. El exesposo de la jurado de ‘Yo me llamo’ se dedicó a la pintura, convirtiéndose en una de las figuras más representativas de Argentina en este ámbito, pues heredó algunos de los talentos de otros de sus familiares, entre ellos su bisabuelo.

Tessarolo se robó el corazón de Grisales a la edad de 14 años, mientras que él contaba con 26 años de edad para ese momento. “Me creía grande (…) y me quería ir de la casa; como solamente daban el pasaporte siendo mayor o casada, pues me casé con Tessarolo. ¡Ojo! Yo me enamoré de él, porque era un churro y un súper artista. Yo apenas nacía en la televisión y él se fijó fue en mí. Y me casé”, fueron algunas de las declaraciones dadas por Amparo Grisales para la revista ‘Bocas’.

Aunque su amor fue genuino y estaban muy enamorados a pesar de la diferencia de edad con la que contaban, sin embargo, tiempo después tomaron la decisión de separarse y tener nuevos rumbos. Pero, hace unos meses volvieron a encontrarse demostrando así la excelente relación con la que cuenta.

¿Quién es la actual pareja de Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’?

De acuerdo con una publicación de Grisales se trata de Tommy, de nacionalidad brasilera. Y es que en medio de algunas entrevistas la actriz ha dicho que se encuentra feliz y enamorada de su pareja. Aunque viven en países distintos, esto no ha sido impedimento para que sigan compartiendo juntos, ya que, el hombre suele venir a Colombia para pasar tiempo con Amparo y si no ella viaja a Brasil para poder visitarlo, incluso suelen salir de visita a algunos países en sus vacaciones.

Y es que la pareja ya llevaría varios años de relación y han sido contadas las ocasiones en que la ‘Diva’ ha mostrado y hablado sobre su pareja asegurando, que no lo hace porque: “si cuento lo pierdo”.