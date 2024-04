¿Gordofobia? Se quejan de que acosadora de ‘Bebé Reno’ sea un estereotipo negativo

Si bien la historia de Donnie y Martha Scott de ‘Bebé Reno’ es básicamente la historia del protagonista y creador de la serie, Richard Gadd, en los activistas body positivity y en ciertas audiencias ha causado mucha incomodidad que el personaje de Martha sea el típico estereotipo de mujer de talla grande desaliñada que suele ser objeto de mofa en el entretenimiento.

Así lo ha expresado, por ejemplo, Magda Piñeyro, famosa activista body positivity en Latinoamérica. En cuanto a una serie de comentarios que le han hecho sus seguidoras, sobre cómo es que se justifica la premisa de que está la serie basada bajo una historia real y por qué es problemático.

“Dicen que lo primero que sintió al verla fue asco. ¿Pasaría esto con una mujer normativa? (...) La señalan como una mujer exagerada, obscena, glotona, sucia, que come delante de la tele sentada en su sofá. Todos los clichés asociados a la gente gorda. Con esto, ¿es necesario nombrarla?”, se preguna Piñeyro.

Esta, ante los alegatos de que “así era Martha en la vida real” (se llama Fiona Harvey y ya la encontraron en todas sus redes), ella contesta:

“Me da igual. No sabemos qué es y qué no es real. Y su realidad no la juzgo, sino la carga simbólica gordófoba”, expresó aludiendo a que muchos personajes de ficción no se parecen en nada a la realidad.

Ahora: ante los argumentos de que Gadd solo habla de su caso, se pronuncia sobre el estereotipo sobre las personas gordas y otras minorías excluidas (tal y como se ve en ‘Betty la Fea’, y el método de enamoramiento que usó Mario Calderón al subestimarla):

“Dicen que es una persona que se enganchó ante la primera persona que le hizo caso. Plantea así que las personas gordas, aisladas e ignoradas somos potenciales acosadoras ante un poco de “casito” (no vayas a hablar con una gorda, porque se enamora). El cuerpo gordo es parte de la trama. Señalarlo como algo grotesco, marginado, con potencial problema de salud mental, forma parte del estigma”, explica.

Pyñeiro muestra ejemplos de los comentarios en sus redes.

Ahora, ¿qué dice la historia del cine?

Entre acosadoras gordas y delgadas: hay de todo, según la historia del cine

Hay que concederle la razón a Pyñeiro en cuanto al estereotipo en algunos casos: así obedecen los personajes de Goldie Hawn en ‘La muerte le sienta bien’ (1992) y Kathy Bates, oscarizada por ‘Misery’, en 1990, al estereotipo.

Pero las grandes acosadoras del cine tampoco obedecen a una talla en particular. Esto pasa con la película ‘Mujer Soltera Busca’, de 1992, u ‘Obsessed’, de 2009, donde el personaje de Beyoncé mata a una acosadora que tuvo un romance con su marido. Incluso con la grande película bandera del género, ‘Atracción Fatal’, de 1987, donde Glenn Close hace uno de los mejores papeles de su carrera.

De todos modos, el acoso con mujeres normadas incluso ha tomado tintes de comedia, como sucedió con Jennifer Aniston, la jefa abusadora en ‘Quiero Matar a Mi Jefe’ (2010) y su secuela.

Ahora: aún el post y lo que representa la protagonista de ‘Bebé Reno’ dan para debate en redes sociales.