“La ‘flaquita’”: Iván Lalinde le hizo emotivo homenaje a Lina Marulanda por su aniversario 14 de fallecimiento

Ya son 14 años los que se cumplen tras la muerte de la modelo y presentadora Lina Marulanda, talentosa mujer que se quitó la vida aquel jueves 22 de abril DE 2010, y que a la fecha, amigos como Iván Lalinde, la recuerdan con emotivos homenajes. El presentador decidió enviar un mensaje al cielo con sus palabras, las cuales emitió en su cuenta de Instagram.

Muchos colombianos aún recuerdan las destacadas apariciones de Marulanda en la pantalla chica, siendo parte de las modelos de ‘Ecomoda’ de ‘Yo soy Betty, la fea’ de RCN; o por su destacada aparición como conductora de la cuarta temporada de ‘El Desafío’ de Caracol TV , canal en el que también presento la sección de farándula, en la que estuvo acompañada junto a Lalinde.

Precisamente, el actual presentador de ‘Día a Día’, decidió homenajear a su ‘flaca’ con dos conmovedores videos publicados en las historias de su perfil en donde acumula más de 800.000 seguidores, imágenes que estuvieron acompañadas por la imagen de Lina en una fotografía y las siguientes palabras: “Es el aniversario de mi ‘parcera’ Lina. Ya pasaron 14 años. A esa hora yo estaba entrando a mi negocio que se llamaba ‘sumo pontífice’ y trabajaba allá todo el día, sobre todo por la mañana. Ella siempre está en mi memoria, yo siento que la ‘flaquita’ siempre está al lado mío”.

Adicionalmente, Iván decidió dedicarle a Marulanda las letras de la canción ‘No ordinary morning’ del inglés Chicane, más específicamente el fragmento en donde se recitan las siguientes frases: “Has cerrado tus ojos, ya no ves No había mentiras entre mí y tú no dijiste nada de lo que sabías, pero todavía había algo en tus ojos, me dejó indefenso y paralizado, podrías dar un millón de razones para cambiar el mundo y cambiar el tiempo”.