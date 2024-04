Nataly Umaña rompió su silencio y habló de las acusaciones que hizo sobre Alejandro Estrada, “es una locura”

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas de entretenimiento que más ha dado de que hablar en los últimos meses por las diversas discusiones que se han dado a lo largo del ‘reality’, pero también los amoríos que surgieron. Uno de los que más se destacó fue el de Nataly Umaña y Melfi que no se terminó con la entrada del esposo de la actriz, Alejandro Estrada, sino cuando Umaña salió de la competencia.

En medio de los diversos proyectos que ha buscado llevar a cabo, pues al parecer, dejaría Colombia para radicarse en México y al parecer, ser parte de una nueva producción. Sin embargo, durante su viaje, el cual se encargó de compartir a través de su cuenta de Instagram, terminó llamando la atención con una inesperada publicación en la que se lee: “Mientras todos creían que yo era la “infiel” esto pasaba en mi hogar. ¿Ustedes creen que Alejandro Estrada es un santo?”, las respectivas declaraciones de Umaña estuvieron acompañadas de una foto de las que sus sabanas se encontraban manchadas.

Si bien, la respectiva publicación fue eliminada minutos más tarde, Nataly Umaña volvió a aparecer sin un rango de tiempo muy alto para hablar con respecto a lo que ocurrido y asegurando que no fue ella quien publicó la respectiva imagen: “Hice de todo para que me regresaran la cuenta porque me la hackearon. No sé qué mensajes comenzaron a subir. Quiero que quede super claro que yo no subí absolutamente nada. Esto es una locura realmente, todo lo que estoy viviendo, la gente quiero decir bobadas. La gente quiere hablar y opinar a través de mí (…) Mi equipo de trabajo hizo absolutamente todo para que me la regresara”.

Lo cierto es que hay quienes apoyan, pero también dudan de la veracidad de las declaraciones de Nataly, teniendo en cuenta que hace 20 horas se realizó su última publicación a través de sus historias en compañía de unas amigas que residen en México y en cuestión de horas recuperó su cuenta, situación que resulta bastante de realizar. Por lo pronto, la actriz seguirá disfrutando del país azteca.