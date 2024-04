Nataly Umaña le pidió ayuda a sus seguidores para encontrar a alguien especial, ¿a quién busca?

‘La Casa de los Famosos’ es un formato televisivo que ha sido replicado en varios países, incluyendo México y Estados Unidos. Una de las discusiones más fuertes que generó la producción de VIX y RCN fue el divorcio en vivo de Nataly Umaña y Alejandro Estrada, después de que la actriz estableciera una relación junto a Miguel Melfi, un cantante panameño que enamoró a Nataly dentro del reality. Tras la salida de la actriz, han sido muchos de los comentarios sobre como ha decidido rehacer su vida lejos de Alejandro Estrada y usa sus redes sociales para mantener contacto con sus seguidores.

Precisamente, les pidió ayuda en una nueva cuestión y compartió en sus historias una publicación que comunica la perdida de un perrito y las líneas de ayuda a las que pueden acudir para reportar información sobre la mascota, desde ‘La Casa de los Famosos’, Nataly ha demostrado que tiene gran afinidad con los animales y procura cuidarlos de la forma más adecuada, por esta misma razón actualmente está viviendo con sus mascotas tras su divorcio.

Mientras que en una una entrevista para la revista 15 minutos, Alejandro reveló detalles de como lleva su proceso de duelo y superación, además de lo que ha estado haciendo estas semanas, pues mientras Alejandro estaba en Cartagena y conviviendo con personas, Nataly Umaña lo está esperando en su casa y al parecer, el actor no quiere verla, por lo que ha estado viviendo con su hijo, que según palabras del protagonista de ‘Tu Voz Estéreo’ llegó desde Francia a acompañar a su padre en este difícil momento, además de iniciar el proyecto de ‘MasterChef Celebriy’ del que hará parte.

El actor afirmó que ahora quiere tener una vida cercana con su hijo y que va a viajar un año junto a Tómas para compartir tiempo de calidad juntos: “Mi hijo recientemente vino a acompañarme durante 15 días debido a toda esta situación, fue lo máximo estar a su lado. Nosotros siempre hemos tenido una muy buena relación, es más, ahora tuvimos una conversación de hombre a hombre en donde me dio su opinión, me aconsejó y me apoyó incondicionalmente”