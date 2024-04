Cristina Hurtado abrió su corazón y confesó si se arrepintió de ser parte de ‘La casa de los famosos’

‘La casa de los famosos’ es un ‘reality show’ que se encargó de reunir a varias celebridades en una misma casa durante cuatro meses, los cuales son grabados las 24 horas del día con el fin de que los televidentes conozcan de primera mano a cada uno de los famosos, pues deberán a enfrentarse a conflictos, romances y enemistades, pero ellos no son los únicos que se enfrentan a complejas situaciones, pues sus presentadoras Carla Giraldo y Cristina Hurtado, también han dado de que hablar, por una presunta enemistad y recientemente, Hurtado confesó si se arrepintió de ser parte de ‘La casa de los famosos’.

Aunque Cristina ha hecho parte de diversos programas de entretenimiento, han sido nulas las ocasiones en las que se da a conocer que presenta algún tipo de mala relación con sus colegas de trabajo, sin embargo, su relación con Carla Giraldo parece que no ha sido la mejor, pues aunque la paisa reitera que es una relación normal, siempre hay personas con las que simplemente se remite a tener una relación laboral como en este caso.

Además, otro de los fuertes rumores que se dieron a conocer tuvo que ver precisamente con que Hurtado habría renunciado a ‘La casa de los famosos’, pues según ‘La negra candela’ su relación con Carla era insoportable, a tal punto que decidió hacer a un lado este proyecto en medio de la emoción que desde un principio tuvo por este.

Recomendados

Recientemente, la presentadora estuvo de invitada al programa ‘Buen día Colombia’ en donde aclaró nuevamente la situación que se vive en ‘La casa de los famosos’: “Nosotras ni siquiera nos vemos durante el día. Ni siquiera cuando llegamos a arreglarnos. Nosotras nos encontramos en el estudio y ella está como en su parte y yo estoy en el lado de acá. Somos concentradas con el libreto”.

Asimismo, la paisa aseguró que si tiene que preguntarse sobre algún aspecto que no tienen claro sobre ‘La casa de los famosos’ lo hacen, pero más allá de eso no, pues reiteró no son amigas y su relación en normal como un vínculo laboral, pues tampoco ella va a su casa o salen a comer, según ella porque esto no pasa.

Otro de los temas que aclaró fue si en algún momento se arrepintió de ser parte de ‘La casa de los famosos’, otro de los supuestos rumores de ‘La negra candela’: “No es que me haya arrepentido, es que el tema del horario es wow. O sea, yo nunca había estado en un proyecto que me tocara de domingo a domingo y esto de verdad es que es duro, porque a veces tú quieres como un día de ocio y un día para tu familia. Eso me ha dado duro, pero que me queje un día, que yo diga me quiero ir. No puedo más, no”, fueron las declaraciones de Cristina Hurtado, quien tendría como favorita a Mafe Walker dentro de ‘La casa de los famosos’