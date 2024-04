Yokoi Kenji le sugirió a las mujeres que perdonen los ‘cachos’ de sus esposos; ¿qué dijo?

Yokoi Kenji Díaz, es el nombre completo de este bogotano, con raíces japonesas, que se ha posicionado como uno de los conferencistas más reconocidos del globo, mismo que basado en su choque de culturas entre Colombia y Japón, ha logrado consolidar un discurso motivacional que tiene como base estructural el liderazgo, la productividad, la innovación y el trabajo en equipo. Este personaje ha dado de qué hablar en las últimas horas luego de dar a conocer un apartado de un reciente evento en el que le sugirió a las mujeres perdonar la infidelidad.

“La disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia”, es el lema de vida de Kenji, mismo que enfoca varios de sus discursos en las habilidades que tienen los colombianos para solventar distintas situaciones, por el llamado ‘instinto criollo’; además de realizar reflexiones sobre su crianza en la localidad de Ciudad Bolívar, factor referencial que involucró en sus conferencias para resaltar algunas de las virtudes que tiene el territorio nacional y que escasean en tierras niponas.

Esta labor no solo lo ha llevado a traspasar las fronteras y proveer de su conocimiento a quienes lo soliciten, también lo ha convertido en una destacada figura digital, llevándolo a acumular más de 3,3 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, plataforma china en la que abrió un gran debate luego de dar a conocer un video en el que aconseja a las mujeres perdonar las infidelidades de sus parejas; factor que se extiende al perdón en otros conceptos en la relación con la persona que se ama, familiares y amigos.

“Si una mujer no perdona al esposo que la traicionó, si ella no lo perdona, va a vivir con eso toda la vida. Se puede casar y sigue con el rencor. (...) Se va a acordar de lo que le hizo el primer esposo y que ella no lo perdonó, y como no lo perdona va a vivir con él. No hay cama para tanta gente, por eso la gente se acuesta a dormir y no descansa porque no han perdonado.”, fue parte de las palabras de Yokoi, sobre este tema.