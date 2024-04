“Me enfermé”: Chris Carpentier reveló la verdadera razón por la que no estará en la temporada de MasterChef Celebrity

MasterChef Colombia es uno de los realities más seguidos por las audiencias, porque mide a famosos y aficionados a la cocina a preparar grandes recetas para sorprender a un exigente jurado, precisamente, Chris Carpentier un chef chileno reconocido en el país por su buen sentido del humor al calificar los platos y con esto, conquistó el corazón de muchas y muchos televidentes.

Pero no todo es positivo, pues la nueva temporada del reality de RCN anunció a una nueva jueza que llega, se trata de Adriana Marina Jurado, que aunque nació en Estados Unidos, se crio en Tijuana, México, por lo que sus influencias en su sazón tienen raíces muy latinas; pese a que muchos quedaron sorprendidos con la trayectoria y profesionalismo de Adriana, también la ausencia de Chris Carpentier, aunque avisada, dio mucho de que hablar.

Por esto último, el chef de origen chileno decidió compartir por medio de sus redes sociales un live para explicar las razones por las que decidió irse de RCN, en primer lugar el chef le agradeció al canal por la oportunidad y que su presencia en el país tiene que ver mucho con esta producción a la que le dedicó gran parte de su energía, pero tuvo que retirarse por problemas de salud.

“Vi en muchos lugares que no estar en MasterChef generaba mucha tristeza, me enfermé, me dio un tema de la columna que fue muy difícil de manejar, mi columna no me daba para caminar al atril. Lo que la cabeza no dice, el cuerpo lo grita. Eso no se veía en el programa, pero no era capaz de comprometerme con el proyecto sin dar el 100% de mi”, afirmó el chef.

Además, Chris indicó que tiene un nuevo proyecto relacionado con la cocina que estará radicado en el país, y que este proyecto tiene gran parte de su energía enfrascada.