Este fue el sueño que le cumplió Laura Acuña a su gran amigo Jota Mario Valencia, ¿de qué se trata?

Laura Acuña es una presentadora y abogada, quien cuenta con una amplia experiencia en la industria del entretenimiento. Los inicios de la bumanguesa se dieron dejando a su ciudad natal para cumplir sus sueños de llegar a la pantalla chica en Bogotá, este sueño se materializó al llegar a ser parte de programas como ‘Muy buenos días’ y ‘Estilo RCN’. Pero más allá de haber alcanzado el éxito profesional, quienes llegaron para demostrarle el verdadero amor fueron precisamente sus hijos, Helena y Nicolás, quienes han sido su pilar para seguir llevando a cabo nuevos proyectos y ahora se conoció que Laura cumplió el sueño que tenía su gran amigo Jota Mario Valencia.

Para los televidentes de RCN no resulta siendo una sorpresa el cariño y la conexión que existía entre Jota Mario y Laura, pues además de trabajar juntos durante varios años en ‘Muy buenos días’ se convirtieron en una familia, pues la presentadora en pasadas entrevistas confesó que buscaba que Valencia la aconsejara en algunas de las decisiones que tenía que tomar tanto a nivel personal como profesional.

Y es que luego de su ausencia en la televisión tras el gran final de ‘Muy buenos días’ tomó la decisión de darle rienda suelta al sueño que tuvo con Jota Mario Valencia de tener su propio programa como lo es ‘La sala de Laura Acuña’, que se estrenó hace poco más de dos años y ha logrado ser todo un éxito a través de Youtube en compañía de Cristina Estupiñan.

A pesar de que este formato terminó siendo todo un éxito hace pocos días la tristeza terminó inundando a Laura Acuña, pues despidió a su compañera Cristina, quien actualmente lleva a cabo su nuevo proyecto también a partir de una serie de entrevistas a diversas personalidades del entretenimiento. En medio de su más reciente aparición en la emisora ‘Bésame’, Estupiñan terminó confesando el cómo se dio el trabajar con Acuña.

“No tenía el afán como muchas presentadoras que llegan ahí de salir en la pantalla y ser presentadoras. A mí lo que me apasiona es hablar con la gente, llegar historias. Entonces Laura le digo a Laura ese es solo que quiere y tú, entonces ella me cuenta que tiene un sueño con Jota Mario Valencia, pero él nunca se arriesgó como al tema de las redes sociales como que no lo veía, pues porque siempre estuvo en la pantalla entonces como que no se veía ahí. Entonces Laura me dice encontrémonos en este camino y vamos a hacerlo juntos, lo montamos en menos de un mes”, fueron las declaraciones de Cristina Estupiñán para la emisora.

Lo que queda claro es que a pesar de que fue un proyecto hablado con su gran amigo Jota Mario Valencia, Acuña logró alcanzar el éxito con este formato debido a la amplia visibilidad con la que cuenta y así cumplir el sueño que un día fue de ambos.