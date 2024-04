Amenazan a la novia de Julián Trujillo tras polémica en ‘La Casa de los Famosos’

El capítulo de la gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia continúa siendo el epicentro de las críticas por parte de los televidentes de RCN quienes siguen ofendidos por los comentarios emitidos por la creadora de contenido digital Karen Sevillano.

Y es que en dos oportunidades se mostró a la participante dentro del confesionario de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia emitiendo unas palabras sobre sus compañeros el actor Julián Trujillo y la actriz Martha Isabel Bolaños, luego de una extensa conversación que sostuvieron con Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’, en lo que fue el desayuno de despedida antes de la gala de eliminación.

Aquí esta el caballero que todos conocemos, fue capaz de abrazarla a pesar de sus diferencias #LaCasaDeLosFamososCol no se que ganan con desprestigiarlo, cuando el es un man respetuoso. pic.twitter.com/nl4urdVGD5

Al finalizar limaron asperezas y todo se resumió a un abrazo entre ‘La Segura’ y Julián Trujillo, pero la versión contada por ‘La Segura’ a sus compañeros calentó los ánimos de Karen Sevillano quien usó los términos “maldito, desgraciado, perro sarnoso” para referirse a Julián Trujillo, pero en sus palabras también se refirió a la actriz Susana Rojas, pareja del actor.

“Infeliz, porque no le voy a decir más nada sino el infeliz del Julián Trujillo, como la vio sola y desprotegida de mí, porque él no ama al prójimo, no se ama ni a sí mismo, infeliz. Qué pesar de la novia de ese señor, qué pesar, cómo la tendrá de manipulada y maltratada emocionalmente”

— Karen Sevillano