El lado oscuro de ‘Sábados Felices’: presunto lavado de activos, abuso laboral y hasta amenazas de muerte

Con el embargo de bienes al humorista ‘Carroloco’ por presuntos nexos con la banda criminal ‘El clan del Golfo’ y señalamientos a Piter Albeiro por su riqueza inusitada (el comediante se ha defendido en redes sociales incluso al punto del presunto acoso, como le señaló una tuitera), se recuerda que detrás de las risas hay muchas historias relacionadas con el elenco que no han sido todas de maravilla. Estas son las que más escándalo han generado.

Las historias oscuras detrás de las risas de ‘Sábados Felices’

Presunto acoso laboral y/o sexual

‘Alerta’, quien fue despedido del programa, contó en 2021 en ‘Las 2 Orillas’ las terribles condiciones en las que se grababa el programa: nosotros en un día trabajamos 18 horas, grabando hasta 8 programas (...) Era extenuante. De eso logramos pasar a cuatro programas en un día”, dijo en su día sobre el programa.

También hablaba del maltrato a los extras. Afirmó que una actriz fue invitada al comedor de los artistas y la expulsaron, y que los acomodaban como “vacas, como burros, en el piso”.

Asimismo, señaló que hubo acosos laborales y sexuales y que no se le permitió denunciar.

Vínculos con el narcotráfico

En 2018, arrestaron a la pareja de la presentadora Vaneza Peláez por supuestos vínculos con la mafia. De hecho, Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo, está pagando 22 años de cárcel. Su pareja afirmó no saber de sus andanzas.

Luego del escándalo, ella se retiró del programa.

Figuras en problemas económicos

Álvaro Lemmon, ‘El Hombre Caimán’, se hizo noticia en 2022, al revelar que estaba quebrado. De hecho, desde que lo despidieron de ‘Sábados Felices’ tuvo que vender varias cosas con su imagen para poder susbsistir.

Así, al ex compañeros como César Corredor afirmar que todo se trataba de una ‘farsa’ para llamar la atención, el periodista Norbey Quevedo se adentró en su situación económica y encontró que por demandas y deudas no pagas, efectivamente, el artista no estaba en buena situación.

Mientras el Hombre Caimán y Alerta se quejaban de que 'Sábados Felices' no pagaba bien, Peter Albeiro y CarroLoco se convertían en millonarios...



¡Misterios de la vida!" pic.twitter.com/SBq4DysvFv — Juan el Mestizo (@caligulacat) April 8, 2024

Este también demandó a Caracol por un dinero que no le pagaron.

Comediantes con respuestas y opiniones polémicas

César Corredor, ‘Barbarita’, no ha disimulado que es simpatizante de derecha y sus opiniones no siempre calan bien en redes sociales. De hecho, en 2021 apoyó la candidatura de María Fernanda Cabal a la presidencia y también celebró que se fuese Claudia López de la alcaldía de Bogotá.

Al cuestionársele, ha insultado a incluso personas en redes sociales.

Por su parte, Piter Albeiro, al ser cuestionado por presunto lavado de activos en redes sociales, ha estado envuelto en la polémica a la hora de limpiar su nombre. De hecho, una mujer en redes sociales lo está acusando de presuntamente haber filtrado sus datos y le han llegado amenazas de muerte por cuestionarlo.