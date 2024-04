Participante del ‘Desafío XX’ reveló que quiso quitarse la vida y su perro lo evitó

El ‘Desafío XX’ para homenajear a los 20 años de uno de los programas más vistos de Colombia sigue su curso luego de su reciente estreno en el que la historia de vida de sus participantes se adueña de la pantalla.

Durante la emisión del capítulo 5 se vivieron muchas emociones, pues se llevaría a cabo el primer ‘Desafío a muerte’ prueba en la que ocho participantes se verían las caras y dos de ellos dirían adiós a la Ciudad de Las Cajas.

Entre ellos, estaba Yoifer Andrés Lemus Moreno quien es uno de los miembros de la casa Gamma. Su infancia estuvo marcada por carencias económicas, lo que lo llevó a ser criado por sus abuelos paternos desde una edad temprana. Sin embargo, gracias a su abuela Casilda, recibió una educación integral basada en la rectitud y la disciplina, en un entorno social con escasas oportunidades.

Su pasión por el levantamiento de pesas comenzó a los 15 años y lo llevó a participar en los Juegos Nacionales Intercolegiados en la división de los 67 kg de peso corporal en el año 2018. Momentos antes de llevarse a cabo la prueba sostuvo una conversación con Vittorio en la que contó parte de lo que ha sido su vida.

Indicó en medio de lágrimas que los años pasaron y que la situación era la misma, y agregó que el apoyo para los deportistas del Chocó no es la mejor de todas, ya que si necesitan algo para competir les toca costeárselo ellos mismos. Luego reveló un duro momento por el que atravesó hace pocos meses.

“En diciembre sí paré de entrenar, porque me dio ansiedad, me dio durísimo, me sentía mal, solamente era llorar, llorar y llorar. Hasta que incluso llegué a querer quitarme la vida, solo que mi perro fue el que no me dejó que yo hiciera eso. Incluso yo tenía mi novia y afectó también la relación y a los días se murió una tía mía. Incluso cuando empezó el año yo dije que este año no lo terminaba hasta que me llegó la noticia del Desafío y me ayudó más a seguir adelante, y estar acá agradeciendo por estar acá todos los días. Ya volví a sonreír a ser el mismo, a ser más alegre como soy siempre”

— Yoifer