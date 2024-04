“Se ha puesto delicada la cosa”: ‘Culotauro’ respondió a las críticas de su humor en ‘La Casa de los Famosos’

Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’, está en proceso de reconectar con la realidad exterior tras su participación en ‘La Casa de los Famosos’, donde permaneció siete semanas como concursante. Tras su eliminación del reality, ha estado activamente involucrado en responder a cada una de las reacciones del público.

Después de recibir la menor cantidad de votos para permanecer en el programa, el comediante optó por reactivar sus plataformas digitales para interactuar con sus seguidores y compartir su vivencia en el reality de RCN.

El humorista reconoció que pasó la primera noche sin dormir, reflexionando sobre su experiencia en la competencia, y confesó que no guarda resentimientos hacia ninguno de sus excompañeros. Según Camilo, en ‘La Casa de los Famosos’, nadie es malo y el juego lleva a cada participante a descubrir aspectos internos desconocidos.

Díaz también abordó las críticas recibidas por su estilo humorístico durante la competencia, algo de lo que se siente orgulloso. Afirmó que si sus chistes lo condujeron a salir del programa, también le abrirán puertas en otros escenarios.

“No dormí nada, pero me siento orgulloso de lo que hice y si mis chistes me hicieron salir, en algún otro lugar me harán entrar”, expresó ‘Culotauro’ en un video compartido en su cuenta personal.

El tema de las críticas y los comentarios negativos sobre su humor dentro del programa fue algo en lo que Camilo quiso hacer énfasis en su interacción con sus seguidores. “Se ha vuelto delicado el asunto por Instagram. Quiero decirle a la gente que vio el programa, que apoyó o que está molesta conmigo por mis chistes, solo quiero decirles que el humor lo es todo”, mencionó en otro clip.

En su mensaje, el humorista fue directo al expresar que las personas que lo apoyaron y aquellos que no por su forma de ser, deberían aprender a disfrutar la vida y tomar las cosas buenas y no tan buenas con humor. Sin embargo, hubo quienes señalaron que ‘Culotauro’ se escuda en “su sentido del humor para poder dañar a otras personas”.