Aida Victoria Merlano reveló por qué no se dedica al negocio del contenido para adultos

Aida Victoria Merlano le contó a sus seguidores que si bien disfruta de mostrar su figura en algunas publicaciones de las redes sociales, siente cierto rechazo a incursionar en portales dedicados al contenido para adultos, como el popular ‘OnlyFans’. A propósito de esto, aprovechó para provocar a sus fans con unas fotos subidas de tono.

La influencer ha demostrado que estas últimas semanas ha estado bastante tranquila y con una buena actitud a pesar de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que la podría dejar 13 años y 10 meses en la cárcel por haber colaborado con la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano.

Puede leer: “Te parto los vidrios de la Cadillac”: Aida Victoria contó lo que le haría a Westcol si este le coloca ‘los cachos’

Recomendados

Y es que, según contó en una serie de historias en su cuenta de Instagram, prefiere acudir al humor para evitar estresarse por lo que pueda deparar su futuro, manejando el mismo contenido atrevido, divertido y jocoso en sus redes sociales.

A propósito de esto y de la Semana Santa, la creadora de contenido publicó una historia en donde se preguntaba por qué muchos internautas publicaban fotos y videos en donde aparecían haciendo “vagabunderías”.

Con esto en mente, Aida Victoria Merlano decidió compartir una serie de fotos en la que se podía ver muy ligera de ropa, indicando que se encuentra “juiciosa” en su casa en vez de estar en la playa o realizando alguna otra actividad de asueto.

La joven también se adelantó a los malos comentarios que podía recibir por las fotos publicadas, indicándole a sus seguidores que “criticar también es pecado”.

Lea también: Aida Victoria Merlano reveló cuál es su “puerta de escape” frente a su sentencia

Aida Victoria Merlano contó por qué no abre una “paginita” con contenido para adultos

A propósito de esta serie de publicaciones, la influencer aprovechó para aclarar las razones por las cuales aún no incursiona en el negocio del contenido para adultos, a pesar de que se siente cómoda mostrando su cuerpo.

“¿Por qué si yo no tengo lío con empelotarme no me creo una paginita? Porque eso es un trabajo, y como cualquier trabajo requiere disciplina y responsabilidad”, empezó a contar Aida Victoria Merlano.

“Yo no me pinto en mi vida sacando horarios para algo que yo disfruto. A mí, la verdad, me prende saber que yo hago las cosas porque se me da la gana y no porque me están pagando por eso. Yo hago plata con un montón de cosas y esa no es una de las cosas por las que quiero ganar dinero”, concluyó.