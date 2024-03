“Alejo llegué” Estos son los mejores memes que dejó el posible reencuentro de Nataly Umaña con Alejandro Estrada

Nataly Umaña y Alejandro Estrada son dos personalidades reconocidas en el mundo del entretenimiento, pero quizás lo que más ha llamado la atención sobre ellos es una situación personal que vivieron en el reality de RCN.

Recientemente, Natalia fue eliminada del reality show “La Casa de los Famosos”. Pero lo que más llamó la atención fue que durante su participación en el programa, se descubrió que le había sido infiel a su esposo, Alejandro Estrada, con el cantante Miguel Melfi.

De hecho, Alejandro fue ingresado por la producción del programa en la dinámica llamada ‘Congelados’, para que este terminara su matrimonio de más de 12 años enfrente de toda Colombia.

Esta fue una situación muy polémica y dolorosa, especialmente para Alejandro, pues se convirtió en la burla de muchos usuarios en las redes sociales y programas de televisión. Sin embargo, él ha sido muy fuerte y ha manejado la situación con mucha madurez.

Tras su salida de la casa estudio, Umaña estuvo conversando con los presentadores de Vix: Lina Tejeiro y Roberto Velásquez, quienes se encargaron de preguntarle a la actriz si estaba preparada para enfrentarse a su nueva realidad, puesto que ya no tendría un matrimonio.

“¿Estás lista para afrontar esta realidad?”, le preguntó Tejeiro a Umaña, quien le respondió: “Claro, siempre lista, obvio, una raya más al tigre, vamos con toda ¿qué más hay que hacer?, vivir”.

“Obviamente, voy a hablar con Alejo porque no sé nada de la situación afuera, no sé si tengo casa aún, yo no sé a dónde voy a llegar. Chicos, por favor, tengo una maleta que me espera allá afuera y muchas ilusiones”.

Ante sus declaraciones, los internautas no dejaron de crear y compartir memes sobre la situación a la que se estaría enfrentado la actriz con respecto a su separación, uno de ellos quiso interpretar cómo sería la llegada de Nataly Umaña a su casa.

Sin embargo, otros realizan algunas bromas sobre que pasara con Nataly Umaña tras encontrase con Alejandro Estrada.

