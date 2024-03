“¿Qué hay pa’ dañar?”: Alejandro Estrada vive la ‘tusa’ por Nataly Umaña disfrutando de lujoso viaje a Cartagena

Alejandro Estrada es un actor y empresario, quien es recordado por su participación en ‘Tu voz estéreo’, programa de Caracol Televisión. Si bien, el cucuteño estuvo ausente de la pantalla, esto no fue impedimento para que lanzara su marca de gafas en compañía de su esposa, con quien lleva 12 años de matrimonio, Nataly Umaña y que vive un amorío con Melfi en ‘La casa de los famosos’. Por supuesto, un sinfín de emociones ha tenido que recorrer el actor y ahora Estrada vive la ‘tusa’ por Nataly Umaña disfrutando de lujoso viaje a Cartagena.

Alejandro, luego de su visita a ‘La casa de los famosos’, entregándole el anillo a Nataly y de paso, dejando claro que lo hacía con el fin de cerrar una etapa de su vida, son varias las apariciones que ha tenido en diferentes medios de comunicación en donde asegura que no fue algo que había planeado antes de que ella entrara a la casa e incluso que no daría un sí o un no frente a su posible regreso con Umaña después de que tengan una conversación luego de que ella salga del reality.

Pero, mientras que esto ocurre, Estrada dejó ver que no la pasa para nada mal, pues en sus más recientes apariciones en Instagram mostró que está más feliz que nunca disfrutando de las playas de Cartagena. El actor se dejó ver en compañía de otros dos hombres, quienes harían parte de su equipo de trabajo, demostrando que decidió tomarse unos días descanso en medio de la polémica que se generó por el nuevo amor de su todavía esposo durante el ‘reality’ de RCN Televisión.

Estrada se dejó ver en un pontón recorriendo Islas del Rosario, aprovechando para tomar nuevos aires y contemplar el atardecer. Por lo pronto, se espera que en las próximas semanas se confirme la llegada de Estrada al ‘reality’ de ‘MasterChef Celebrity’, al igual que su corta participación en la telenovela ‘Rojo Carmesí', del mismo canal.

Mientras que el actor visita las playas de Cartagena, Nataly está a la espera de conocer si es la nueva eliminada de ‘La casa de los famosos’ o sí, por el contrario, por segunda vez será salvada por el público, pero si esto llega a suceder nuevamente se desataría toda una polémica, pues usuarios aseguran que estas votaciones serán una estrategia de RCN.