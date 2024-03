“Eso se ha acabado poco a poco”: Nataly Umaña tildó de ‘pato’ a Melfi y él asegura estar cansado de la actriz

Nataly Umaña de ‘La casa de los famosos’ es una actriz y empresaria, que ha estado en el ojo de las críticas por su amorío con Melfi a pesar de tener un matrimonio de 12 años con Alejandro Estrada, quien dio por terminado su unión cuando ingreso hace algunas semanas. Sin embargo, las malas noticias no terminan, pues Umaña tildó de ‘pato’ a Melfi y él asegura estar cansado de la actriz

Durante la más reciente fiesta de los famosos, al parecer, Nataly aprovechó para ‘sacarle los trapitos al sol’ al panameño, pues mientras que se encontraba junto a Sandra Muñoz aseguró: “Es un pato, el pato es el tipico parche que uno quiere tener todo el tiempo. Es un pato porque para todo lado”, mientras que se daban sus declaraciones, Melfi se encontraba sentado en el sillón con el que sería una copa de vino, pero su molestia resultó ser más que evidente.

Sin embargo, las declaraciones de Nataly fueron respondidas por Melfi en el confesionario: “Yo no tengo que estarle rogando amistad a nadie en la casa. No entiendo hasta cierto punto que fue lo que tanto que le pudo haber molesto ayer. A veces está amargada, a veces está que sonríe, para llegar al punto en el que llegamos y la manera en que ella estuvo comportándose como me miraba como me trataba”.

Posteriormente, las declaraciones de Umaña en el confesionario tampoco se hicieron esperar, resaltando que cuando le nace busca darlo todo, pero cuando no la situación termina siendo no tan agradable: “Eso se ha acabado poco a poco”.

Por lo pronto el resto de los famosos siguen preguntándose en qué estado está la relación de Nataly con Melfi teniendo en cuenta que a veces suelen tener muchos acercamientos y diversas muestras de cariño, pero en otros momentos el trato entre ellos resulta ser bastante fuerte, especialmente por parte de Umaña.