Para los televidentes, ‘La Casa de los Famosos’ se ha convertido en el programa más comentado en las redes sociales por las diferentes polémicas que han crecido en torno a los diferentes ‘encontrones’ que han tenido los participantes dentro de la casa, así como los polémicos amores que han surgido en el reality. Así que gracias a esto y contra todo pronóstico, el programa se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión colombiana.

Una de las características que ha tenido este formato es que los televidentes son los que eciden en tiempo real quién se va de la casa, y de igual manera, quién queda nominado, haciendo que los televidentes tengan una participación activa en lo que pasa dentro de la casa, y dar su voz mediante dichas votaciones. Hasta el momento se ha pensado que dichas votaciones son totalmente transparentes, pero Sebastián Gutierrez opinó lo contrario.

Entre lágrimas, Sebastián Gutierrez confesó que hay manipulaciones con los nominados en ‘La Casa de los Famosos’

Al estar siendo grabados las 24 horas del día, los televidentes han podido ver el actuar y el sentir de cada uno de los famosos, cuando están solos, cuandos están acompañados, y hasta cuando tienen sus momentos de vulnerabilidad con las personas más cercanas a ellos. Ese fue el caso de Sebastián Gutierrez. El actor le abrió su corazon a ‘culotauro’, quien lo escuchó atentamente ante su inconformidad por las nominaciones.

“Hay vainas contra las que yo no puedo luchar. Hay manipulaciones en el tablero que no estoy dispuesto a ceder. No me pueden obligar a nada. Tampoco tienen la responsabilidad de mostrarme. A lo mejor el juego no es para mi o yo no soy para el juego, o si y debo mantener esta pelea. En esas estoy”. Así mismo, los televidentes han tenido en cuenta ciertos detalles que hacen levantar sospechas sobre la objetividad de la producción con los participantes mencionando " Si han visto que a Sebastián casi no lo llaman al confesionario”, “A Sebas casi no lo muestran igual que a Mafe pareciera a veces que no estuvieran allá”.