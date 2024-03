“No había ambulancias, no había nada”: Luly Bossa reveló cómo fueron los últimos instantes de vida de su hijo Ángelo

El pasado sábado 9 de marzo, la actriz Lully Bossa, le dio a conocer a los colombianos que su hijo, Ángelo, había perdido la vida, joven que durante años lucho contra una enfermedad degenerativa. Tras unos días después de su perdida, Bossa decidió realizar un LIVE en su cuenta de Instagram, para desahogarse y de paso dar a conocer detalles inéditos del fallecimiento de su ‘Ángel’.

A las 8:30 de la noche de este miércoles 20 de marzo, la barranquillera decidió abrir su corazón con sus más de 880.000 seguidores, quienes desconocían de los últimos momentos de vida de su hijo, algo de lo que habló durante varios minutos en su transmisión:

“Yo no sé si él quería irse solo. (...) Él dijo “Ya vengo”, respiró y se le atravesó una flema. (...) él ya no respiraba, eso fue en cuestión de segundos. (...) Yo bajé enseguida, empezamos a hacerle resucitación, a moverlo, empezamos a subirle las piernas; yo empecé a hacerle compresiones en el pecho, a abrirle la boca y darle respiración boca a boca. (...) Las crisis respiratorias suceden en la madrugada y no había nadie, no había ambulancias, no había nada. Yo tuve que llamar a la Superintendencia de Salud”, expresó Lully, quien añadió que el traslado a un centro de atención alejado a su vivienda, tuvo mucho que ver en la atención de la crisis que sufrió su hijo.

“El problema es que a Ángelo le habían quitado la posibilidad de que lo atendieran en el Hospital Cardio Infantil que a nosotros nos queda a seis cuadras, entonces había que llevarlo a la Clínica Colombia y esto era una urgencia, yo se los había dicho. (...) A veces Ángelo me volvía, se le sentía el pulso, pero se me iba; finalmente lo entubaron y la ‘vuelta’ no estaba saliendo bien porque se le estaba inflando el estómago. No podían hacer nada, no le encontraban la vena. (...) Lograron los impulsos eléctricos, pero hizo un paro”, complementó.