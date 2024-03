Dan palo a Karen y ‘La Segura’ por burlarse de la mamá de Mafe Walker

El último “congelados” de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia estuvo dedicado a Mafe Walker, pues su madre Luz Stella ingresó llena de amor a darle palabras emotivas y sobre todo a pedirle perdón. El momento derivó en una ola de reacciones por parte de los televidentes, pues la emotividad protagonizó las publicaciones en las redes sociales.

La señora Luz Stella no solo llevó un mensaje a su hija, sino que incluyó agradecimientos al actor Julián Trujillo, la exreina de belleza Isabella Santiago y la actriz Martha Isabel Bolaños, así como un consejo abierto a quienes han criticado constantemente a Mafe Walker.

Sin embargo, en el más reciente capítulo de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se mostró el segmento “Las Chismosas” a cargo de las creadoras de contenido digital Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, más conocida en redes como ‘La Segura’, quienes se burlaron del momento tan preciado entre una madre y su hija.

“Vino la mamá de Llama Trina, o sea, la mamá Trina, ella dijo ‘esos 400 millones yo no los puedo perder, yo le voy a ir a pedir perdón a mi hija’. Y a como abrió la puerta ‘Hija perdón, te lo pido, te lo imploro, ya no sé ni qué decir’, pero bueno ¿vos qué fue lo que le hiciste a esa hija tuya?”, dijo Karen Sevillano mientras que ‘La Segura’ agregó que “Le dijo 80 veces perdón. Yo todo pensé menos que su propia mamá no entendía sus códigos extraterrestres”.

Ambas no se quedaron allí, pues en el segmento profundizaron sus criticas e intensificaron las burlas por la relación que tienen Mafe Walker y su madre. Es de recordar que Luz Stella también nombró en sus palabras al hermano de Mafe que murió a los 14 años luego de que le diagnosticaran leucemia linfática aguda.

“¿Acaso la mamá es una extraterrestre? La mamá también es un humano. Cuando la mamá Trina dijo ‘por favor chicas, no critiquen’ yo en mi mente dije doña si usted está pidiendo perdón fue porque vos la criticaste primero, y si la juzgó su propia madre ¿quiénes somos nosotras? No es por meter cizaña, doña, pero…” — Karen Sevillano

“Si no le creíste tú que eres la mamá ¿ahora nosotras? Hasta el mismo Universo en las cartas de la Martha le dijo que no le entendían los códigos. Ay mi doña, perdón, muy linda, sobre todo, muy preciosa, muy elegante la señora, pero bien poco creyente, estaba peor que nosotras” — ‘La Segura’

En las redes sociales no dejaron pasar el momento por lo que las criticas a Karen Sevillano y ‘La Segura’ no tardaron en llegar, pues las tildaron de irrespetuosas y carentes de empatía.

“Karen y La Segura son el vivo ejemplo de una gente que no tiene límites de respeto, cero empáticas, que no tienen valores, que se creen centro de todo y son irrespetuosas llegar al punto de burlarse hasta de la mamá de un familiar es asqueroso y no da risa”, “Karen y La Segura se hacen odiar solitas. Qué falta de todo,” y “El mensaje de la mamá de Mafe es claro, para la Segura y Karen, jueguen limpio, está claro toda Colombia lo sabe, esas dos irrespetuosas no pueden ganar ese reality”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

