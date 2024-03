¿Se separaron? Esta fue la contundente respuesta de Adriana Tarud sobre su relación con Rafael Novoa

Adriana Tarud nació en Barranquilla y ese una exparticipante de concursos de belleza e ingeniera industrial colombiana. Se dio a conocer en el mundo del modelaje en los años 90 y ha trabajado con marcas importantes a nivel nacional e internacional.

Por otro lado, Rafael Novoa nació en Bogotá en 1971 y desde muy joven mostró su interés por la actuación. A los 19 años, decidió estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático y desde entonces no ha parado de trabajar en el mundo del espectáculo.

Una de las primeras telenovelas en las que participó fue “Flor de oro” en 1995. Desde entonces, ha protagonizado muchas otras producciones como “A corazón abierto”, “Bloque de búsqueda”, “Mañana es para siempre” y “Sala de urgencias”.

Ambos han sido pareja durante varios años y han formado una familia hermosa, pero han tenido que afrontar varios rumores de separación. Luego de mucha especulación, Adriana Tarud habló de su relación con Rafael Novoa y dejó pensando a todos sus seguidores.

A finales del 2023 le preguntaron a Rafael Novoa por su separación “Creo que eso no te incumbe, discúlpame”, respondió el actor cuando en ‘Lo Sé Todo’ le preguntaron sobre la supuesta separación.

Ahora fue para el turno de Adriana Tarud, quien fue abordada por el equipo de ‘Lo Sé Todo’, quienes le preguntaron por su situación amorosa “Pero, ¿para qué me hacen esas preguntas? Esa es mi vida personal, que yo manejo de manera personal, mi hija súper bien, divina”, respondió Tarud. “No les voy a dar cuerda, me encantó verlos, chao”, añadió.

Cuando quisieron saber algo más de su separación, ella no dudó en mostrar su molestia, pero tampoco se encargó de negar estos rumores.

Seguramente llegará el día en el que ambos hablarán abiertamente sobre el tema y le podrán fin a todos los rumores y especulaciones sobre la relación que tienen.