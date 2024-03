Joven venezolana quiso avergonzar a su modista por vestido y la compararon con forro para inodoro

Hay veces que uno sale por lana y termina trasquilado, como dicen las mamás, y eso fue lo que le pasó a Elisa Orellana, que vio, como muchas mujeres, una inspiración en Pinterest para su vestido de grado. Un corsé jaqcuard con un tutú. Se lo mandó a hacer a su modista local, el resultado fue diferente. Lo odió y la que quedó como burla de Internet fue ella.

Elisa posteó su decepción al saber que el corsé se veía con materiales más baratos. De hecho, el diseño original era azul con toques bordados pasteles y el tutú era más delicado . Pero Elisa dio 50 dólares de presupuesto (no hay nada que encontrase en Caracas ajustado a sus gustos). Y como vio sus referencias, se confió.

Solo quiero llorar con esta estafa, si van a hacer algo mediocre no cobren por hacerlo



Ahora no tengo vestido de graduación,por una persona decidió jugar a diseñador y costurera cuando realmente no sabe nada de diseño de modas aún así haciéndose llamar stylista y diseñadora pic.twitter.com/YZA7He7kD6 — ElisaOrellana21 (@LocaElisa21) March 18, 2024

Le preguntó por un color distinto y le dio una tela distinta. Y Elisa narra su proceso con la modista:

“Me indica que la prueba se realiza el viernes , no me escribe previo a eso así que lo hago yo me envía la foto y bueno, me entero de que me están haciendo un disfraz y no un traje de graduación. Desde ese momento la cosa se pone molesta , no responde , tarda en dar excusas Insisto en probármelo y termino buscándolo sin que ella me lo entregue Me mido la cosa esa con esperanza de que quizá tenga salvación , pero termino dándome cuenta que está peor de lo que pensaba”, expresó.

La gente comenzó a preguntarle por las referencias y el color. “Pedí colores vivos y me dieron Caperucita”, explicó, antes de decir que la persona no podía devolverle el dinero por un drama que tenía.

Pero todo salió mal: Elisa terminó ‘funada’ porque para muchos su referencia fue horrible

Entre gustos no hay disgustos, pero muchos “se disgustaron” con el corsé y tutú que puso la joven. Dicen que el vestido estaba horrible de por sí, así que no podía esperar nada mejor, a pesar de que depositó su confianza en su trabajo. Eso, por el presupuesto.

“Su vestido tiene personalidad de articulo de baño”, “Iba a apoyarte hasta que vi bien el chisme. Es lo más cercano a lo que pediste, y por 50$, pretender obtener un vestido de diseñador… lo siento, la equivocada eres tú. Apoyo total a la costurera.” “ Llevo todo el día riéndome de eso. Ese chiro se lo puede poner a una licuadora”, son algunos de los comentarios.

JAJAJAJAJ LA DEJO COMO UN FORRO DE INODORO https://t.co/gZixdIgvMt pic.twitter.com/hLoWHZDY72 — Serena Morena🐰 (@soymimila) March 18, 2024

Hasta la compararon con el personaje de la telenovela Xica da Silva y le hicieron memes con la princesa Diana y su vestido de la venganza.

Te hizo el vestido de la princesa Diana.😂 https://t.co/uFHSS6sc6M pic.twitter.com/gw7SnDy4AU — Angelina (@OjosBipolares_) March 18, 2024

Ojalá ella mantenga su gusto (a pesar de los comentarios malintencionados, porque se ha reído hasta de algunas comparaciones) y solucione su problema. Se entiende la frustración. Ya le dieron varias referencias y en Shein también podría encontrar algo.