“Es una persona que no evoluciona”: Manuela Gómez habló de la agresión que tuvo Yina Calderón

La influencer Manuela Gómez ha vuelto a expresar su opinión sobre la creadora de contenido Yina Calderón después de que esta fuera agredida físicamente durante una presentación en un local nocturno en Montería.

A través de sus redes sociales, la ex participante de “Protagonistas de Nuestra Tele” compartió su punto de vista sobre el incidente, destacando la falta de interés de Calderón en mejorar como persona.

Con su característica franqueza, Manuela Gómez manifestó que Yina “es feliz haciendo lo que hace” y no muestra intención de evolucionar como individuo. Expresó su respeto hacia la decisión de Calderón de vivir según sus propios términos, pero señaló que esa elección puede no ser comprendida ni apoyada por todos.

Recomendados

“Me parece que Yina Calderón es una persona que no evoluciona y ella no está interesada en evolucionar como persona”, dijo Gómez. Luego comentó: “A ella no le interesa, a ella le interesa seguir siendo lo que es, que sigan hablando bien o mal, pero que sigan hablando y pues eso es problema de ella (...) Yo en esas cosas no me meto, cada persona hace lo que se le da la gana con su vida, pero eso lo que yo opino de ella”, enfatizó en un video.

Indicó que no tuvo conocimiento de la mechoneada de Yina. “No estuve enterada, pero ella es una persona que es feliz haciendo lo que hace y eso es súper respetable uno no debería ni siquiera criticar ese comportamiento porque ella es feliz como es”, expresó Manuela.

Esta reciente declaración se suma a un comentario anterior dirigida a Calderón, luego de que esta criticara el atuendo de Gómez en el baby shower de la ‘Epa Colombia’. Gómez reveló que Yina le hizo saber de frente que consideraba inapropiado su vestuario en la celebración, pero ante la situación, decidió mantener su paz en consideración a su embarazo.