‘Culotauro’ rechaza a Diana Ángel y escogió a un hombre para compartir habitación

En la gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se entregaron los primeros beneficios para el líder de la semana que por estos días es el comediante Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’.

El primer beneficio era escoger a una persona para compartir habitación, por lo que todos los televidentes estaban esperando que escogiera a su novia Diana Ángel, pues desde que ganó la prueba de líder aseguraban que podría pasar algo entre ellos.

‘Culotauro’ tenía la opción de escoger a ‘Alfredo Redes’ con quien ha compartido hasta un espacio dentro del programa llamado ‘Los Panas’, sin embargo, tampoco lo escogió a él, lo que derivó en celos del costeño, sino que se fue por Kevin Fuentes, más conocido como ‘Pantera’. La noticia dejó con la boca abierta a muchos, por lo que los televidentes no tardaron en reaccionar a la decisión del comediante.

Alfredo y Diana molestos por decisión de Culotauro #LaCasaDeLosFamososCol. pic.twitter.com/nhyKmUaS4v — Luis Fernando Herrera (@luisferheroch) March 19, 2024

“Los de RCN cuando oyeron que Culotauro lleva al cuarto a Pantera y no a Diana Ángel, por lo tanto se les cayó la vuelta para generar rating”, “Culotauro es lo peor ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja”, “Cómo así que Culotauro no escogió a Diana fasti fasti ni Alfredo para compartir cuarto de líder 🤣 🤣 🤣”, “Si yo fuera Alfredo también me enojaría con Culotauro” y “No lo entenderán pero creo Culotauro quiere enfocarse en su meta y volver a hacer dinámicas de comedia; no llevó a Diana al cuarto del líder para no tentarse y generarle contenido XXX al canal 🤣 🤷🏻‍♀️ “, son algunas de las reacciones que destacan.

#lacasadelosfamososcol la producción @CanalRCN esperando que Culotauro escogiera a Diana para hacer el novelon y les salió el tiro por la culata🤣🤣🤣🤣, les toco o seguir con la 🦊🦊🦊 despechada🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/RZLHWEVyKp — Aled (@dorit2011) March 19, 2024

Los de Rcn cuando oyeron que Culotauro lleva al cuarto a Pantera y no a Diana Angel, por lo tanto se les cayó la vuelta para generar rating #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/7HGDAQddS1 — Juanxxo (@Boss_juanr) March 19, 2024

La cara de Diana al enterarse que Culotauro decidió compartir la habitación del líder con Pantera. #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/9nW3ubPwpQ — Empantanado ® (@empantanado_) March 19, 2024

Hey culotauro cómo va a meter a la pieza al amigo y no a la novie pic.twitter.com/9mHNISMCc7 — Estefierrito (@estefierritox) March 19, 2024

#LaCasaDeLosFamososCol Ese Culotauro para tomar decisiones parece que pensará con el Jopo... — Paodian (@DianPaul988) March 19, 2024

Cómo así que culotauro no escogió a Diana fasti fasti ni Alfredo para compartir cuarto de líder 🤣🤣🤣#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/NBnfihjUIe — ☯ATENEA (@maktub3333) March 19, 2024

Diana Ángel luego de que Culotauro no la eligiera como acompañante del líder #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/Jtf5Bk7eEx — Davian (@davianandresgo1) March 19, 2024

Si yo fuera Alfredo también me enojaría con Culotauro #LaCasaDeLosFamososCol — Sara (@samoes13) March 19, 2024

No lo entenderán pero creo Culotauro quiere enfocarse en su meta y volver a hacer dinámicas de comedia; no llevó a Diana al cuarto del líder para no tentarse y generarle contenido XXX al canal 🤣🤷🏻‍♀️ #LaCasaDeLosFamososCol — Ivon bom bom (@Ivo_Caicedo) March 19, 2024

La otra decisión que tomó ‘Culotauro’ fue reorganizar los equipos por lo que tuvo que armar los nuevos equipos Infierno y Cielo. Los equipos quedaron conformados de la siguiente manera:

Equipo Cielo

Culotauro

Alfredo Redes

Isabella Santiago

Diana Ángel

Pantera

Sebastián Gutiérrez

Ornella Sierra

Mafe Walker

Equipo Infierno

Nataly Umaña

Sandra Muñoz

Miguel Melfi

Juan David Zapata

Omar Murillo

Martha Isabel Bolaños

Karen Sevillano

La Segura

Julián Trujillo

Entre las informaciones que se dieron también llegó que Sandra Muñoz pasa de inmediato a la placa de nominados, esto tras moverse y hablar durante el “congelados” protagonizado por su hijo Julián Cabrera.