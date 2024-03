¿Su única salida? El lugar donde escamparía Nataly Umaña de no conseguir trabajo en Colombia

Es muy poco probable que Nataly Umaña tenga ofertas a nivel Colombia luego de su paso por ‘La casa de los famosos’. Y están que la eliminan, por lo que su salida se ve pronta. ¿Qué opciones tendría, si es probable que en Colombia no consiguiera trabajo?

Hay que recordar que Nataly ahora no es muy popular. Y que en un medio donde prima la imagen más que cualquier otra cosa, y cuando las críticas han sido desproporcionadas ante su infidelidad (con los famosos hombres no pasaría eso) , no es probable que consiga algo serio o ajustado a sus necesidades en Colombia.

Siendo así, hay una opción que ya exploró en el pasado, junto con su marido de entonces, Alejandro Estrada. Y se trataría de México.

Nataly Umaña podría volver a Televisa y a producciones mexicanas si todo le llegase a salir mal

La actriz ya estuvo en varias producciones del país azteca, donde hizo papeles pequeños, pero algo significativos. Sobe todo, en Televisa.

Estrada estuvo en ‘Las Amazonas’, en 2016, con Danna García. Nataly, en cambio, estuvo en 2015 en ‘Lo imperdonable’, donde hizo de mesera en una cantina. Claro, le tocó fingir el acento.

También estuvo en ‘Tres veces Ana’, y era ‘Yina’, donde trabajó con Angelique Boyer. También con acento mexicano. Luego fue prostituta en ‘La bella y las bestias’, donde se acostaba con Osvaldo Benavides, ‘Nandito’ de ‘María la del Barrio’.

Ahí, irónicamente, con acento colombiano (para variar, el estereotipo). Ese año también estuvo en ‘Por amar sin ley’. Y ahí hacía una escena donde irónicamente la suegra de un personaje la confrontaba por ser “mala influencia”.

Para 2021 volvió a ‘Esta historia me suena’, en la temporada cuatro, que es un programa de unitarios. Otra vez con acento mexicano.

Todos esos trabajos los recopiló Carlos Ochoa TV, el crítico de televisión y Nataly podría volver allí de no ser profeta en su tierra.