José Miel asegura que lo que le hizo Nataly Umaña a Alejandro Estrada también lo hará con Melfi

Diversas emociones se vivieron en el más reciente capítulo de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y es que Isabella Santiago, Ornella Sierra, Juan David Zapata, Nataly Umaña y José Miel se debatían su estancia en el programa.

La primera en regresar fue Ornella Sierra con la mayoría de los votos, luego de haber sido una de las nominadas por el público, lo que derivó en diversas criticas en las redes sociales. A ella se sumó en segundo lugar Isabella Santiago, dejando a los tres en la sala de eliminación.

Momentos más tarde Cristina Hurtado reveló que por una muy escasa diferencia los tres obtuvieron sus puntajes, pero que era José Miel quien abandonaría la competencia. A su salida, Carla Giraldo lo esperaba en el set de nominación para escuchar el nombre que tenía.

“Nataly Umaña es mi nominada. La nomino porque desde que entré a la competencia no tuve afinidad con ella y de por sí quería que saliera hoy, pero mira, salí yo”

View this post on Instagram

Acto seguido el cantante se fue hasta ‘El After Show’ de ViX conducido por Roberto Velásquez y la actriz Lina Tejeiro en el que sostuvo una picante conversación con ambos sobre lo que fue su paso por competencia.

Allí, José Miel abrió su corazón para revelar las verdades dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y lo que será su futuro más cercano, no sin antes ser interrogado sobre las relaciones que se formaron dentro de la competencia.

Sobre el romance de Diana Ángel con Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’, considera que es completamente real y dio su opinión respecto a la infidelidad de Nataly Umaña con el panameño Miguel Melfi.

“Alejito es un hombre maravilloso, guapísimo. Siento que ese tipo de cosas se arreglan en la casa desde el principio. Yo siento que hay muchas mujeres que se sintieron identificadas en el sentido de que están casadas y de pronto su relación ya no va más allá o se sienten mal, entonces yo siento que ser sincero y honesto con uno mismo con su pareja de decir las cosas y no llegar a un reality donde te está viendo toda Colombia, y toda Latinoamérica, todo Panamá, y estar con otro man sin haber terminado una relación. A mí eso me parece un poco terrible”

— José Miel