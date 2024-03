“No me sentía realizada”: Nataly Umaña confesó la razón por la que no quería casarse con Alejandro Estrada

‘La Casa de los Famosos’ es un formato televisivo que ha sido replicado en varios países, incluyendo México y Estados Unidos. Recientemente, este reality ha llegado a Colombia de la mano de VIX y RCN, ofreciendo a los televidentes la oportunidad de adentrarse en la vida de sus famosos colombianos favoritos. A lo largo del programa, los espectadores pueden presenciar una amplia gama de emociones entre los participantes, y uno de los temas que ha generado gran atención es la relación el divorcio de Alejandro Estrada y Nataly Umaña tras la infidelidad de la actriz con Miguel Melfi.

Aunque luego del divorcio, Nataly no ha dado muchas declaraciones, pero abrió su corazón y reveló un detalle de su relación que muchos no esperaban. Nataly señaló que su matrimonio inició en el 2012 y que cuando Alejandro le pidió unir sus vidas, ella no quería aceptar porque en su infancia la relación de sus padres era complicada y no queria eso para su vida. La actriz afirmó “Voy a decir la verdad, cuando saca la argolla y me la pone, yo recuerdo todos estos años em los que vi a mis padres peleando, y a mí me dio rabia y lo que dije fue ‘no ¿por qué hace esto?’. Yo no me sentía realizada y empecé a recargárselo a él, Alejandro sí pensó en un proyecto de vida y yo no pienso ni siquiera en vivir mucho”, afirmó la actriz en ‘Línea de Vida’ señalando los momentos que marcaron su vida.

‘La Casa de los Famosos’ continua en su trasmisión ininterrumpida por medio de la plataforma VIX, que ofrecerá el servicio de streaming constante para que usted siga a sus famosos favoritos, además tener la posibilidad de votar más veces, en RCN los televidentes podrán conectarse desde las 9:00 pm de lunes a viernes, los sábados y domingos, a las 8:00 pm.