“Me pegaron”: La furiosa reacción de Yina Calderón tras ser agredida en Montería

La noche de una presentación en la ciudad de Montería se tornó en una experiencia traumática para la influencer Yina Calderón, quien fue víctima de agresión física por parte de un hombre perteneciente a la comunidad LGBTI. El incidente ocurrió cuando Yina se encontraba en un evento nocturno, donde fue atacada con el contenido de una botella de cerveza lanzado a su rostro y luego recibió jaloneos en su cabello.

Antes del ataque, Yina estaba emocionada por su visita a la ciudad, compartiendo detalles de su vestuario en sus historias de Instagram. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando uno de los asistentes comenzó a proferir insultos y le arrojó cerveza en la cara. La influencer reaccionó defendiéndose y lanzando puños al agresor, quien continuó atacándola hasta jalarle las extensiones de cabello.

Varios videos del incidente circularon en las redes sociales, mostrando al agresor gritando obscenidades hacia Yina. La comunidad en línea condenó enérgicamente la violencia y expresó su solidaridad con la influencer.

La reacción de Yina ante su agresión física en Monteria

Con lágrimas en los ojos, Yina Calderón se pronunció respecto al incidente, manifestando su indignación y anunciando que no regresaría a Montería. En un mensaje lleno de frustración, lamentó la agresión sufrida y se refirió al atacante con duras palabras, dejando claro su rechazo total a este tipo de comportamiento.

“Muchachos me parece indignante lo que pasó en Montería, maric...en mi p*ta vida, no lloro porque soy una mujer con hue... Cómo es posible que me cogieron, me quitaron el pelo, me pegaron (...) De verdad que no vuelvo a Montería ni por el put#s”, declaró Calderón.

En otro video, Yina abordó sus diferencias con otras figuras públicas como Andrea Valdiri y la cantante de vallenato Ana del Castillo, pero enfatizó que no justificaría ni toleraría la violencia hacia quienes siguen a estas personalidades. Sugirió que el agresor podría ser un seguidor de alguna de estas artistas, pero reiteró que eso no justifica su comportamiento violento.

Los seguidores de Yina Calderón continúan expresando su apoyo y solidaridad hacia ella en este difícil momento.