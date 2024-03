Lo de Alejandro Estrada y Nataly habría sido show: divorcio en vivo ya lo hicieron en Telemundo en 2016

Lo de Alejandro Estrada y Nataly Umaña llegó a Latam. Incluso el adorado creador de contenido del canal ‘Te Lo Resumo’ posteó algo al respecto (sí, el argentino bacán que resume series y películas), diciendo que era tamaña novela. Pero tamaña novela que también hicieron en ‘Gran Hermano’ de Telemundo en 2016.

En Colombia viven en una novela siempre



(en un momento tiran el título de una peli de Dragon Ball) https://t.co/IlMeYX45h1 — Te Lo Resumo 🦈 (@teloresumo) March 12, 2024

Es todo lo mismo. Hay que recordar que con Nataly y Alejandro, todos se congelaron y él hasta se atrevió a tocarle la cara mientras le decía hasta nunca de una manera bastante civilizada. Para luego claro, trapear el piso con Melfi.

Y como en Latam todo impactó tanto, recordaron cuando en el programa de Telemundo pasó lo mismo. Pero la novia de Dante (la engañada) sí que no fue tan “civilizada” como Alejandro Estrada.

Boludo yo pensé que la producción de GH acá era sadica, son unos bebés de pecho. En Colombia hicieron un congelados y entró el esposo de una para decirle que se divorciaba en vivo y ella tiesa. Esto es verdadero CINE pic.twitter.com/J9OBfHu0xy — Nicu Spum (@nicuspum) March 11, 2024

El mismo formato de Nataly y Alejandro: así pasó separación en vivo en ‘Gran Hermano’ de Telemundo en 2016

En la Gala de Expulsión, la presentadora de entonces, Giselle Blondet, presentó el video donde ella entró a la casa y lo insultó.

“¿Te estás divirtiendo engañándome y faltándome el respeto? Y sabes, tu mamá no está muy feliz con eso”, dijo la afectada, Jasmine, en inglés.

Y, tal y como en ‘La casa de los famosos Colombia’, se congelaron. Cuando el ‘Gran Hermano’ decía “congelados”, todos hicieron lo mismo. El que se moviese o hablase quedaba nominado.

“Un hombre de 32 años tratando de ganar un reality show. Qué p&%$ infantil”, se burló. Para luego rematarlo:

“Todos me dijeron que me cuidara de lo que hicieras aquí. Y tú me dijiste, ‘No, no pasa nada. No creas en lo que todos dicen’. Y tú te encargaste de probar que ellos tenían toda la p&%$ razón”.

Jasmine mira a la causante del conflicto, la Miguel Melfi del programa, Maday, sentada detrás de Dante. Ellos hasta se llegaron a besar.

Posteriormente, ella también reveló su desolación, tal y como Alejandro Estrada.

“Estoy tan destrozada. Y nunca pensé que tú fueras quien me fuera a hacer esto. No sé si tú crees que es divertido o qué. Sé que es un reality show pero maldita sea… Mi familia está viendo esto. Esta va a ser la última vez que me vas a ver. Eres tan poco hombre”, le dijo, para irse.

Por supuesto, ya hacen comparaciones entre lo que pasó en Colombia y lo que pasó antes en ese reality para el público hispano.