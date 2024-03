Hombre abandonó a sus pequeñas hijas para irse de viaje y enseñarles “cómo vivir la vida”

“Nuevo nivel de varón desbloqueado”, dicen en Twitter: un hombre uruguayo llamado Yona abandonó a su esposa y a sus dos hijas para enseñarles “que deben tener experiencias únicas en su vida”, eso sí, dejándolas al cuidado de su madre y ni preocupándose cómo se están manteniendo, lo que le ha acarreado cientos de críticas en redes sociales.

El hombre ha estado 45 días en Brasil y decidió irse de viaje solo, compartiendo todas sus aventuras en parajes maravillosos. Por lo que muchas mujeres ahora le reprochan cómo es posible que haya abandonado a su esposa e hijas y no tenga ni idea de qué están haciendo y cómo está viviendo, como se evidencia en sus respuestas ante los comentarios.

De hecho, esta fue su justificación:

Recomendados

“Si yo a los 26 años tuve un problema de salud y me di cuenta de que mis hijas tenían que esperar a cierta edad para viajar, dije, ‘ok.’. Mucha gente me juzgó y extraño a mis hijas, de las que ando distanciado. Pero quise caminar por ahí si es real lo que se dice y contarles lo que es la vida. Porque qué gracia jubilarse o trabajar para viajar. Pero mi idea fue dejarles este recuerdo y decirles que hay otra forma de hacerlo. Y que después de estudiar busquen otra forma de vida”, expresó.

No puedo creerlo. De verdad no puedo creer. https://t.co/KOX2hZhA6l pic.twitter.com/rq6HXFDQeG — Gianina Iglesias (@giglesias19) March 12, 2024

El problema es que uno, viaja sin ellas. Y dos, no tiene ni idea de cómo viven actualmente. De hecho, en comentarios, cuando le preguntan por eso él responde: “Y qué se yo, supongo que las madres, o las parejas, no tengo ni idea”.

Es por eso que ya en comentarios que lo juzgan por dejar solas a sus hijas, pero él dice que lo hace para que “le agradezcan”, ya que solo se ausentará 3 meses. Como si las madres en Latinoamérica pudieran darse esos lujos.

“Padre irresponsable”: funan a Yona por irse sin sus hijas y dejarlas a su suerte

Muchas mujeres ya le comentan que cómo es posible que sea tan egoísta e irresponsable porque primero, no sabe cómo están sus hijas, de las que es responsable. Dos, que no las hubiese llevado.

“Que mi hija me lo agradezca que sin vergüenza, te lo agradece si la llevas. Aparte no sabe ni cómo se mantiene la hija no da ni dinero, gran Csm”, “Qué tipo egocéntrico, las hijas no olvidarán esto y cuando les quiera decir que no a algo siempre le enrostrarán esto que hizo en la etapa en que más lo necesitaban presente”.

Que chanta por favor. Pero tal vez mejor q no esté presente en su crianza con ese razonamiento.

Me mata q les diga q no necesitan laburar para vivir... Nivel de vividor mil — mevs (@AIparaelpueblo) March 12, 2024

Lo peor es que quien lo expuso, a pesar de que él dice que a sus hijas no les falta nada y ha sido un buen padre, dice que las clases en Uruguay comienzan pronto, por lo que él no estuvo involucrado en la compra de útiles para ellas.

El hombre aclaró de nuevo que a sus hijas no les falta nada y que perdió su casa. Que nadie sabe qué está pasando con sus hijas. Y que como no es ningún “macho alfa” y que “tiene los huevos bien puestos” iba a poner otdo en un reel y que no iba a contestar a todos los comentarios.

“Es mi decisión si me fui o no para poder enseñalres algo nuevo, diferente a todo lo que los padres les enseñan con sus hijos. No soy un padre ausente. A mi hija le enseñé a escribir, caminar. Pasé muchos días con ella desde su nacimiento. Quiero aclarar que no soy el padre hijo de p... que me están acusando”, expresó, mostrando sus comentarios, y aún así no lo perdonan por viajar sin ellas.