Fans de Westcol vuelven a hacerlo: ahora amenazan de muerte a Juanita Gómez

No contentos con amenazar a tres periodistas, incluidos dos de Publimetro Colombia, los fans de Westcol ahora amenazan de muerte a Juanita Gómez, periodista de Semana y ex presentadora de Caracol Noticias, al hacer un video sobre el fallo de la Corte Constitucional que mandaba al influencer a educar en su contenido sobre la comunidad LGBT.

Gómez, quien cimentado sus opiniones en TikTok a través de las plataformas digitales de Semana, denunció cómo es que varios fans del influencer paisa comenzaron a amenazarla y a decirle que temiera por su vida solamente por hablar sobre este.

“Hablar de Luis Villa automáticamente se vuelve un problema de seguridad. Hice un video para mis redes sociales sobre el fallo de la Corte Constitucional y esto pasó”, expresó, mostrando varias capturas de pantalla donde hombres jóvenes la amenazan hasta con imágenes de armas.

Gómez puso otra captura de pantalla, denunciando a los seguidores del influencer, que es una clara amenaza para la seguridad del oficio periodístico en Colombia.

De hecho, descaradamente le están diciendo a la periodista que “mintió” sobre él y que eso “se merece” por haber hecho el video sobre el influencer.

Westcol amenazó a un periodista en vivo y luego sus fans amenazaron de muerte a sus colegas

En este año, el infuencer paisa en un “en vivo” llamó a un periodista tolimense, Juan Manuel Capera, que trabaja en Última Hora, para amenazarlo.

“Aló, ¿con quién hablo? ¿Hablo con Juan Manuel Capera, el periodista?”, preguntó. Y preguntó si él hizo el titular de que era maltratador de animales. Este comenzó a amenazarlo.

“Ustedes hablaron de eso y me acusaron en este momento de maltratador de animales explícitamente, mi hermano. Usted entiende lo grave que es eso. Vea, yo le voy a dar tiempo a usted para que borre ese titular, para que lo elimine (...) no, tranquilo no, papi, es que conmigo las cosas no son así mi hermano, ¿sí sabe de dónde vengo yo? (...) Bueno, va a saberlo sí no elimina ese titular”.

Luego de que dos periodistas de Publimetro Colombia se le enfrentaran, sus fans las amenazaron de muerte. Y el influencer se desligó de toda la responsabilidad:

“Yo mala influencia?, quizás, pero si yo influyo más en los jóvenes desde mi casa es porque en la casa del joven no están haciendo bien el trabajo los padres, no me metan la culpa a mí”, expresó.