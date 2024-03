Así se le ‘arruinará' la carrera a Nataly Umaña cuando salga de ‘La casa de los famosos’

Si bien Nataly Umaña fue infiel y poco responsable afectivamente al punto de humillar a su ex marido, Alejandro Estrada - y el chisme ya es mundial por la separación en vivo de ambos- es evidente que hay mucha misoginia contra ella. Y esto es lo que a la final le costará su carrera en un país tan machista como Colombia.

Hay ejemplos que podrían darle un espejo a la actriz de lo que puede pasarle en el futuro si algún día vuelven a hacerle un casting. Puede que en un programa tipo ‘La casa de los famosos’ le vaya bien, o en una producción no tan seria. Pero sin duda su perfil y en un medio donde las actrices colombianas se pueden salir del molde pero no demasiado (por eso triunfan las famosas sin personalidad) no será tenido en cuenta en muchas de las elecciones para producciones más importantes.

Los lamentables ejemplos que podría ver Nataly Umaña al salir de ‘La casa de los famosos’ que son concernientes a su trabajo

Uno de ellos, lamentablemente, es Luly Bossa. Debido a la espantosa misoginia que sufrió por la filtración sin su consentimiento de su video sexual con Beto Pérez, fundador de Zumba, no pudo volver a trabajar en RCN, por ejemplo, desde 2004. Y últimamente, y debido a que era madre cabeza de familia y cuidadora de Ángelo no se le había visto mucho en televisión nacional.

Y si bien mujeres como Laura Acuña también se han sometido a ese escrutinio misógino por sus escándalos (como la supuesta rabieta grabada por un mal pedicure en la peluquería de Norberto), su profesionalismo dio solidez a que siguiera en otros espacios, y claro, su músculo económico le permitió fundar su propio espacio.

Pero es distinto en el caso de un escándalo de índole sexual: la actriz no es querida por el público. O puede suceder que la contraten para producciones también pensando en ese odio, pero es muy difícil cambiar la percepción de la noche a la mañana.

Ahora, Nataly ha estado hasta en teatro, pero no ha participado con papeles enormemente recordados ni consolidados. Ha estado como participante de realities. Quizás en algún espacio lejos de la televisión o incluso con una plataforma propia, pueda mostrar su talento y su voz.