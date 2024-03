Alejandro Estrada confesó que sufrió de maltrato físico en su relación

Alejandro Estrada es un actor colombiano que se hizo famoso por su participación en varias telenovelas y programas de televisión.

Pero lo que ha hecho que Alejandro Estrada sea aún más polémico es el hecho de que su esposa, Nataly Umaña, lo engañó en ‘La Casa de los Famosos’. Este fue un momento muy difícil para él y para su matrimonio.

Después de mucho pensarlo, Alejandro Estrada tomó la decisión de terminar su matrimonio de 12 años en medio de una visita al reality de RCN. No fue una decisión fácil, pero sintió que era lo mejor para él y para su familia que vio el comportamiento de Nataly Umaña con Miguel Melfi.

Sin embargo, pese a que estaba esperando el momento de hablar con Nataly en privado, todo parece indicar que Alejandro Estrada no soportó el revuelo que estaba causando el supuesto romance entre ella y Melfi, por lo que aceptó ingresar a la casa y darle a conocer a la actriz, con un emotivo discurso, su decisión de separarse.

“Un nuevo inicio”: Alejandro Estrada comparte su actividad favorita en su primer día de soltero Foto tomada de redes sociales

Mientras daba su discurso, Estrada no pudo evitar acercarse a Umaña, dejando en evidencia su respiración agitada y en un acto, que para él era una despedida, tomó su rostro desatando una ola de reacciones en su contra, pues en redes sociales muchos han calificado dicha acción como un “gesto de maltrato”.

Pero al parecer esto era costumbre en sus relaciones pasadas, pues en medio de una entrevista el actor confesó que sufrió de maltrato físico por parte de su expareja, antes de salir con Nataly Umaña: “Era muy fácil levantar la mano de repente, y la primera vez considero que fue mi culpa por permitirle eso en la relación, considero que el error fue de uno por no dejar las cosas frenadas ahí, como óyeme, espera que es esta falta de respeto, pero nunca la frene y más adelante me tiraba un vaso de vidrio y me pegaba por cualquier motivo”, explicó el actor en medio de la entrevista.

Cabe destacar que la relación entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña, nunca pasó por esos problemas de violencia física, sino que su relación terminó por el engaño que ella realizó en ‘La Casa de los Famosos’ con el participante Miguel Melfi.