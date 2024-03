“Esto no es Playa baja”: Televidentes reclaman a ‘La casa de los famosos’ por las condiciones alimentarias en las que están las celebridades

‘La casa de los famosos’ sigue siendo todo un éxito en digital, a pesar de que en rating sus números no sean estables, por lo que en medio de su estrategia digital y de comunicación, han usado a ‘Carmelo’, el personaje de ‘Rigo’, interpretad por Emmanuel Restrepo para dar respuesta a varias inquietudes de los televidentes, pero con lo que no contaban, era con la ola de comentarios negativos por las pruebas a las que someten a las celebridades en las que aguantan hambre.

En una de las más recientes publicaciones en las que Carmelo responde a quienes se preocuparon por los dos nuevos integrantes de ‘La casa de los famosos’, los cachorros de raza Golden Retriever, en donde dio a conocer que él es el encargado de sacar a las mascotas tres veces al día, jugarles, alimentarlos y cuidaros para no mantenerlos encerrados en la casa como a los participantes, los televidentes se les fueron en contra por la falta de comida.

Hermana de Sebastián Gutiérrez se sumó a la petición de comida para las celebridades

“La verdad creo que el Mercado ya deberían dárselos antecitos … esta muy fuerte el tema, esto no es Playa baja parce, yo que conozco a mi hermano que es un comelon de miedo no me imagino el resto”, comentó la artista Michelle Gutty, hermana del actor de ‘Rigo’, Sebastián Gutiérrez, quien hace parte de los famosos que ingresaron al reality.

Además de su reclamo, cientos de seguidores se sumaron a su petición y dejaron claro que no están de acuerdo en los problemas de salud que pueden generar en los participantes, en casos especiales como el de ‘La Segura’, que por su condición está medicada y no está alimentándose de la manera correcta.

“INACEPTABLE PONER A AGUANTAR UN GRUPO DE PERSONAS A AGUANTAR HAMBRE, “Es inaceptable que un programa ponga a aguantar hambre a un grupo de personas, esto no debería pasar en este siglo”, “Comidaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Me dio gastritis de solo verlos aguantar hambre”, “Hasta que no vean uno de los famosos desmayados o con problemas de salud por falta de comida no dejarán de jugar con esto”, ”Cuidado con la Segura, tanto medicamento y sin comer no es bueno”, son algunos de los comentarios que se leen en la cuenta de Instagram del reality show.