O Boticário y Schwarzkopf están empoderando honestamente a las mujeres en Colombia

‘Empoderarse’ no significa que una influencer privilegiada te hable de tener buena actitud, cuando con su estilo de vida cualquiera la tiene. Es poder cambiar una situación a resultas adversa, que resulta en otra forma de ver las cosas.

Es por eso que dos marcas de moda y belleza lo han hecho a conciencia y en el marco del #8M Nueva Mujer Colombia resalta su labor.

En su pasarela colaborativa con Juan Pablo Socarrás, mostraron un show de peluquería en el que se presentó la pasarela Zero, de carbono neutro y en donde se presentó el tinte sin amoníaco Igora Zero AMM. Con una fórmula vegana que permite coloración de calidad, además de empaques sostenibles, este producto tiene alrededor todo un storytelling que se relaciona con los proyectos de un diseñador que sí ha hecho que las artesanas tengan lugar central en su colección y tengan proyectos a largo plazo.

Así, ELSA, que es su colección Otoño- Invierno 2024-25, se complementa con tejidos de 50 artesanas de Sutatausa, Cundinamarca, que presenciaron el desfile y a las que cambiaron el look.

“Esta alianza nace porque desde el año pasado tomé la decisión que solamente voy a trabajar con marcas que transiten hacia la sostenibilidad. Ahora, el tejido y Sutatausa para nosotros es muy importante, porque llevamos más de 10 años trabajando en esta comunidad. Yo conozco a Luz María, su líder, hace aproximadamente unos 15, 16 años que trabajo con ella y hemos transitado en varios procesos. Entonces, los tejidos ya los hemos evolucionado a un nivel que ya están en tercera dimensión, un retazo refinado para llevarlo a su punto más exuberante. Trabajamos en conjunto: vamos a la comunidad, las oímos, oímos qué podríamos tejer, qué podríamos hacer. También, con paños finos usados hicimos volúmenes para transformar y volverlo lujo”, le explicó a NUEVA MUJER COLOMBIA el diseñador.

“Todas las piezas se van a vender para beneficio de la comunidad, que me enseñó que, si a mí me va bien,a esta también. Además, vienen grandes proyectos con ellos y generar más impactos sostenibles”, expresó el diseñador, que osciló entre volúmenes con paños reutilizados en negro, tejidos en verdes mentas y una historia del Caribe inspirada en su tía, ya que es un creador que le ve la magia a su infinitud.

En la Segunda Guerra Mundial, al liberar los británicos uno de los campos de concentración en 1945, Bergen- Belsen, lo que más valoraron las prisioneras no fue la comida: fue el hecho de tener un labial rojo que las volviera a convertir en ellas mismas antes de perder hasta su dignidad en el Holocausto.

De hecho, un relato del teniente coronel británico Mervin Willett Gonin narra el conmovedor momento:

“Fue poco después de que llegara la Cruz Roja británica cuando llegó una gran cantidad de barras de labios. Esto no era en absoluto lo que queríamos nosotros los hombres, que clamábamos por cientos y miles de cosas más, y no sé quién pidió las barras de labios. Pero me encantaría saber quién lo hizo; fue obra de un genio, inteligencia en estado puro. Creo que nada hizo más por estas internas que esas barras de labios. Las mujeres se tumbaban en la cama sin sábanas ni camisones, pero con los labios rojos; las veías deambular sin nada más que una manta por encima de los hombros, pero con los labios pintados de rojo?Por fin alguien había hecho algo para convertirlas de nuevo en individuos; eran alguien, ya no solamente un nombre tatuado en el brazo. Por fin podían interesarse por su apariencia. Esa barra de labios empezó a devolverles su humanidad”