El ‘Jefe’ se cansó de la ‘gaminada’ en ‘La Casa de Los Famosos’ y les aplicó tremendo castigo a Karen y Martha

Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños, han demostrado en los días que lleva ‘La Casa de los Famosos’ , que no se toleran ni ‘poquito’, hasta el punto que, en las últimas horas, se pegaron tremenda ‘madreada’, y no solo a grito, sino con grosería de por medio. Ante este comportamiento ‘El Jefe’ decidió tomar cartas en el asunto y darles un castigo que nadie en Colombia esperaba.

La creadora de contenido y la actriz caleña por poco y se van a las ‘greñas’, luego de que Sevillano le lanzara una palabra de grueso calibre a la ‘Pupuchurra’, acción que no fue tolerada por la producción, hasta el punto que se le indicó a Cristina Hurtado y Carla Giraldo que tenían que indicarles a las concursantes el castigo al que debían someterse.

Esto le puede interesar: ¿Eso se terminó antes? Nataly Umaña reveló las razones de sus fuertes peleas con Alejandro Estrada

La solución para dar fin a este rifirrafe, que ambas se fueran durante diez minutos al ‘Cuarto de la verdad’, acción que terminó endureciendo el asunto, en vez de mejorarlo. “Yo no te he hecho nada a vos y cuando estás hablando yo hago caso omiso. (...) Si yo estoy hablando con mis amigas no te metas. (...) No tenes la capacidad mental de aceptar las cosas, simplemente ignorémonos”, fueron parte de las palabras de Karen contra Sevillano.

“Yo no me considero una persona solapada, mi energía es esta. (...) Ustedes todo lo agrandan. (...) Si he sentido que no te soporto, a veces se me hace muy difícil lidiar con tu energía. (...) Sacame de tu contenido y déjame sana”, fueron algunas de las respuestas a las acusaciones por parte de Bolaños.

No se lo puede perder: No es solo ejercicio: Carolina Cruz reveló detalles de la dieta con la que recuperó su figura tras sus embarazos