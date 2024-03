“Todos merecemos respeto”: influencer Rola en Madrid invita a ser más empáticos con Nataly Umaña y escucharla

Ante el apedreamiento público contra Nataly Umaña por su supuesto romance con Miguel Melfi en ‘La casa de los famosos’, y ante los comentarios hirientes e irrespetuosos ante la actriz, a la que solo falta quemarla en la hoguera de la opinión pública (si no es que lo está ya), su amiga, la famosa influencer ‘Rola en Madrid’, célebre por sus videos humorísticos sobre migración y diferencias culturales, fue la única en defenderla y generó gran polémica.

La influencer reaccionó a la nota publicada por este medio que registra su defensa. Y ante los miles de comentarios (sobre todo, los que están en desacuerdo con ella) decidió aclarar varios puntos en una posición bastante reflexiva y conciliadora.

“Oigan, qué polémica tan hijuemadre por el video, hasta salió en las noticias, eso sí en defensa mía, pero sí quiero hablar del tema. La defiendo porque es mi amiga y una amiga está en las buenas y en las malas. Aparte, mi comentario no va hacia todos los colombianos, sino es para aquellos que la están juzgando. Hay muchos comentarios, pero lastimosamente hay comentarios que le faltan al respeto y todos lo merecemos”, reflexionó.

También invita a que se escuche a Nataly apenas salga del reality. A darle el beneficio de la duda y a dar su propia versión, porque ella merece el beneficio de la duda.

“No nos etiquetemos. No juzguemos a una persona por un acto, porque una persona es el cúmulo de muchas cosas”: la reflexión de ‘Rola en Madrid’ sobre Nataly Umaña

Nataly ha sido una persona especial para Tatiana Barreto, ‘Rola en Madrid’ al esta ayudarla cuando más lo necesitaba. Le regaló ropa y empleó a su madre. Es casi como una hermana para ella y por eso la defiende, pero esta vez invita a bajar los ánimos y a pensar en el lado B de esta historia.

“La invitación es a ser más empáticos. A ponerse en el lugar del otro. A no asumir, porque no conocemos su historia ni la verdad. Y sobre todo, que entre mujeres, independientemente, si estamos de acuerdo o no con las actitudes de otra persona, no juzguemos”, aclaró.

También afirmó que Nataly “es una mujer de principios y relaciones duraderas”, concluyó.