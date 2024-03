Así fue la reacción de Omar Murillo luego de tener una fuerte discusión con Karen Sevillano

La tensión en ‘La Casa de los Famosos’ alcanzó su punto máximo después de una acalorada pelea entre los participantes Omar Murillo y Karen Sevillano. Los ánimos se encendieron durante el almuerzo cuando Murillo acusó a Sevillano de ser “doble e hipócrita” por discutir sobre la cantidad de comida mientras ya tenía su plato servido.

La discusión escaló rápidamente, llegando al punto en que Murillo y Juan David Zapata estuvieron al borde de los golpes. La situación se volvió caótica hasta que ‘La Segura’ y Julián Trujillo intervinieron para calmar los ánimos.

Sin embargo, el drama no terminó allí. Un video viral en redes sociales mostraba a Murillo visiblemente afectado, cubriendo su rostro con un cojín mientras parecía estar llorando tras el enfrentamiento con sus compañeros. Las reacciones en línea fueron mixtas, con algunos apoyando a Murillo por no dejarse amilanar por los comentarios de sus compañeros, mientras que otros lo criticaron por su reacción y por no respetar a las mujeres.

“Siempre está el Omar buscando pelea y después chillando”, fue uno de los comentarios menos amables que recibió el actor en las plataformas digitales.

Este último episodio de conflicto en ‘La Casa de los Famosos’ ha generado un debate entre los seguidores del programa, quienes están divididos entre aquellos que consideran que los enfrentamientos son parte del espectáculo y los que critican la falta de respeto y las actitudes agresivas de algunos participantes.

El programa, que ha estado al aire desde el 11 de febrero, promete 17 semanas de convivencia en las que las celebridades demostrarán sus personalidades y estrategias para ganar el premio mayor de 400 millones de pesos. Sin embargo, el ambiente de cordialidad ha ido disminuyendo con el paso de las semanas, dando paso a conflictos cada vez más intensos entre los participantes.

‘La Casa de los Famosos’ continúa generando controversia y manteniendo la atención de los espectadores, quienes están ansiosos por ver cómo se desarrollarán los próximos enfrentamientos y quién se alzará como el ganador en esta competencia.