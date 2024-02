¿Están obsesionados con Martha Isabel? Televidentes aseguran que tomarán medidas

La actriz Martha Isabel Bolaños ocupa por tercera semana consecutiva un puesto en la placa de nominados de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, desatando así una ola de reacciones en las redes sociales.

La primera se dio por el voto mayoritario de sus compañeros, y la segunda por la nominación de Omar Murillo en el “Cara a Cara” que le valió el reclamo de sus compañeros al no votar por Mafe Walker. Y la tercera por la decisión de Johana Velandia, más conocida en las redes sociales como ‘Una Gorda Ahí’.

La decisión de la comediante no tomó por sorpresa a los televidentes quienes aseguran que las mujeres del Team Infierno están obsesionadas con la actriz del éxito dramático de todos los tiempos ‘Yo Soy Betty, La Fea’, pues es el tema de conversación predilecto en las reuniones y murmuraciones. Durante el posicionamiento se dio el momento más esperado por todos, y no era más que Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños.

“Estás tratando de esconder lo que sos o te veo muy forzada en parecer buena” — Karen Sevillano

“Con el tiempo fui notando tu forma de comportarte, me parece que eres cizañera, que no eres frentera” — Martha Isabel Bolaños

Los televidentes aseguran que la volverán a salvar

Sin embargo, ante esto los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia que han seguido de cerca la carrera artística de la actriz han asegurado que por más que la nominen para sacarla del programa no se quedarán de manos cruzadas y votarán no solo para que se quede, sino para que sea la ganadora del reality.

Y siguen con Martha ome que pereza con ustedes de verdad!!

“Y siguen con Martha ome que pereza con ustedes de verdad. Igual la vamos a salvar 🙄 🥱 😏 🤭”, “Nómina a Martha 🤣🤣 Pero no tiene nada en contra de ella , ven que Colombia la salva y siguen cometiendo el mismo error”, “Martha Isabel no sabe, pero ya logró cambiar la percepción que Colombia tenía de ella, ya la quieren, la apoyan y votan por ella.”, “Nominen a Martha lo que quieran y miren como la salvamos bebés " “Martha es el tema central de la casa, sin ella no hay trama, reina, cuantas veces caigas en placa, cuantas veces votaré por ti” y “La pueden nominar 100 veces, que 200 la salvamos”, son algunas de las reacciones que destacan.

Es de recordar que Martha Isabel Bolaños llegó a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia manifestando que quiere cambiar la imagen errada que tienen de ella, y hasta ahora se ha mantenido al margen de cualquier polémica con serenidad, pese a los constantes ataques que recibe.