“La Segura y Karen son las personas más falsas”: Omar Murillo estalló en ‘La Casa de Los Famosos’

Parte del equipo Cielo de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia estaba reunido en la cocina cuando el actor Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′, estalló luego de nuevamente estar en desacuerdo con las creadoras de contenido Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, mejor conocida como ‘La Segura’.

Y es que una de las actividades que hicieron en la jornada de hoy de ‘La Casa de Los Famosos’ fue la creación de un noticiero en el que Ornella Sierra, Alfredo Redes y Omar Murillo hicieron de presentadores, pero las noticias eran sobre diversos situaciones y diferencias entre los participantes.

En pleno juego tocaron el tema del complot que hizo el equipo Infierno, solo que durante la entrevista a Karen Sevillano y ‘La Segura’. Terminada la actividad surgieron algunos roces en el que ambas creadoras de contenido volvieron a expresarle su descontento a Omar Murillo.

En el calor de la conversación los ánimos se descontrolaron y ante el paredón de verdades y reclamos el actor terminó expresándole a Juanda, Martha Isabel Bolaños, Isabella Santiago, Mafe Walker y José Miel lo que considera sobre Karen y ‘La Segura’

El “Cara a Cara” desató una ola de reacciones dentro de ‘La Casa de los Famosos’ tras quedar al descubierto que el equipo Infierno incumplió una de las normas, y el único que se desligó de ello fue Omar Murillo, lo que derivó en reclamos entre sus compañeros.

La discusión se extendió y escaló otros niveles cuando en la habitación los dimes y diretes continuaron pues hablaron de bajar los egos, lo que desencadenó en una discusión directa entre Omar Murillo contra Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’ y Karen Sevillano.

El actor decidió salir de la habitación dejando la discusión a terminar y ‘La Segura’ terminó llorando tras la discusión por lo que tuvo que ser consolada por sus otros compañeros.

Horas más tarde se sentó a hablar sobre el tema con ambas participantes para mermar un poco la situación. Y tal parece que los puntos no quedaron claros y la herida entre los tres quedó abierta.

Tras la finalización de la gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y específicamente en horas de la madrugada la creadora de contenido digital Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’, sostuvo una intensa conversación en la que abrió su corazón.

“A mí no me interesa como vio Colombia lo de ayer, porque yo lo hice de corazón y lo hice por mi equipo, o sea, yo no quiero ser algo que no soy, yo no quiero tomar decisiones porque las cámaras me están viendo o porque el otro no sé qué, o porque el otro no sé cuántas, yo quiero ser yo y que me amen por lo que yo soy y no porque lo que no soy”

— ‘La Segura’