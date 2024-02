Gregorio Pernía se desahogó y reveló que salió de ‘La Casa de los Famosos’ con afectaciones en su salud mental

El actor Gregorio Penía, se convirtió en tendencia en las últimas horas luego de renunciar a su participación en ‘La Casa de los Famosos Estados Unidos’. El ‘Titi’, como muchos lo conocen por uno de sus icónicos personajes en la pantalla chica, abrió su corazón y habló de las afectaciones en su salud que le dejó el paso por este concurso.

La cadena Telemundo le dio ‘play’ a la cuarta temporada de este concurso, hace ya unas semanas, audiovisual en el que Pernía fue uno de los concursantes más destacados, siendo el principal protagonista de los clips que e posteaban en las redes sociales de este canal estadounidene.

Precisamente, luego de tomar la decisión de abandonar el formato, Gregorio protagonizó un videoclip que ya acumula 1,5 millones de reproducciones en TikTok, en el que habló de lo que le generó en su mente y espiritú el pasar por esta experiencia.

“Cuando entré yo no pensé que me iba a dar tan duro, sentí que me arrancaron el corazón. (...) Mi vida es muy austera, pero soy multimillonario porque abro la puerta de mi casa y hay una montaña al frente. (...) Jamás pensé que sufriera de claustrofobia, fue un impacto grandísimo, entonces soy un hombre libre. (...) Mis seguidores son parte de mi familia y me hacían mucha falta”, manifestó.

“Fue una experiencia muy bonita. (...) Fue un taller divino de tolerancia, de quedarme callado, de ser un buen receptor y escuchar. (...) ‘La Casa’, es una casa dura, en donde no recibes un mensaje, donde no tuenes comunicación con nadie y en donde no tengo visita conyugal, eso es duro”, añadió.

