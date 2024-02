En defensa de Sebastián Yatra: mejor un hombre que vaya al grano y que no ‘salga con bobadas’

Sebastián Yatra está siendo blanco del popular deporte llamado “funa en redes sociales” debido a sus honestas declaraciones sobre qué es lo que quiere en una relación. En su última entrevista, contó que no le duraban las relaciones, más de un año, porque le dan ganas de ser infiel a pesar de estar enamorado de alguien. Así que prefiere cortar. Y si bien podría hablarlo con sus parejas, prefiere no lastimar a otras personas y es claro con lo que quiere.

sebastian yatra sos una mierda, la hiciste sufrir a tini y encima te reís? basura pic.twitter.com/SYKwMnkR9a — tom¡ (@badgyaItom) February 20, 2024

Pero algunos fans (sobre todo de Tini) no diferencian lo que canta de lo que vive el artista en realidad (si fuese así, Luis Miguel estaría cancelado todos los días. Esperen, ya lo está por sus temas privados). Afirman que el cantante “miente” y hace daño al no ser tan romántico como lo cuenta en sus canciones.

Pero, ¿no sería mejor llegar a acuerdos en conjunto y aceptar que la poligamia (incluso existen algo llamado las triejas, matrimonios entre tres, como pasó en Colombia en 2017 y en la serie ‘The Politician’) también es una opción?

Sebastián Yatra al menos es claro con lo que quiere en una relación y eso está bien

Claramente, para algunas personas que no entienden que pueden existir personas no monógamas (y está bien). Que pueden seguir amando a alguien y buscar más opciones. Y así como al cantante le llovieron tomates al confesar honestamente qué es lo que quiere por ahora, también hubo defensores que argumentaban esto mismo: es mejor una persona que sea clara desde el principio y que no engañe a la otra persona.

“El hate contra Sebastián Yatra muestra dos cosas: A) el tipo es bastante sensato, honesto y está muy consciente del momento emocional en el que se encuentra; no se anda por las ramas. B) la gente, en general, exige honestidad y cuando la recibe no sabe qué hacer con ella”, escribió uno de sus defensores. “Sebastián Yatra ha dicho que la monogamia no es para él. Tan simple como eso. No ha promovido la infidelidad. Es más, ha asegurado que prefiere cortar con alguien a serle infiel. Y aun así está medio Twitter acosándolo. No hay peor moralismo que el que procede de la estupidez”, escribe otro.

Al cantante lo acusan de ser tan ligero con sus palabras y objetificar mujeres, así como comprometerse para después botar la toalla, mostrando su inmadurez. Pero quizás en su próxima relación puede dejar las cosas claras, con una persona que prefiera lo mismo. ¿No es hora de pensar ya en otras posibilidades para las relaciones?